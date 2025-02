Næsti Dumbledore fundinn

Dægurmiðillinn Variety greinir frá því að Lithgow sé í lokaviðræðum um að leika skólastjóra Hogwarts.

Fari svo að hann fái hlutverkið mun hann feta í fótspor þeirra Richard Harris og Michael Gambon sem léku Dumbledore í kvikmyndunum átta um töfrastrákinn. Harris lék í fyrstu tveimur myndunum áður en hann lést sviplega og tók Gambon þá við og lék í hinum sex.

Lithgow lék í hinum æðivinsælu 3rd Rock from the Sun í kringum aldamót en hann er einnig fyrir leik sinn í myndunum Interstellar, Shrek (þar sem hann talaði fyrir Lávarð Faquaad), Cliffhanger, Killers of the Flower Moon og Bombshell. Þá lék hann Winston Churchill í þáttunum The Crown.

Sennilega hefur hann þó aldrei verið jafngóður og í Raising Cain frá 1992 eftir Brian de Palma eins og sjá má í stiklu hér að neðan:

Ný aðlögun á bókunum sígildu

Sjónvarpsþáttaröðin mun innihalda glænýjan leikhóp og er þess vænst að tökur hefjist í sumar. Í tilkynningu frá HBO Max segir að þættirnir verði „trygg aðlögun“ á bókum JK Rowling og verði sýndir næsta áratuginn.

Enginn leikarar hafa verið staðfestir formlega en nú stendur yfir leit að ungum leikurum sem munu taka að sér hlutverk Harry, Ron og Hermione.

„Við kunnum að meta að svo stórir þættir veki sögusagnir og vangaveltur,“ sagði í svari HBO við fyrirspurnum Deadline vegna meintrar ráðningar Lithgow. Ráðningar verði einungis staðfestar þegar þær hafa gengið formlega í gegn.