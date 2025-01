Bríet, Valdimar og Elín Hall meðal hæstu styrkhafa

Flytjendastyrkir:

Kammeróperan ehf. Kammeróperan - Starfsárin 2025 - 2026. Úthlutuð upphæð: 2.000.000 kr.

Barokkbandið Brák slf. Verkefni og starfsemi Barokkbandsins Brákar 2025-2026. Úthlutuð upphæð: 2.000.000 kr.

Sinfóníuhljómsveit unga fólksins. Starf Sinfóníuhljómsveitar unga fólksins árið 2025. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Ensemble Adapter slf. Tón-leik-hús. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Kammerkórinn Cantoque. Starfsemi Cantoque Ensemble 2025 til 2027. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Þórunn Guðmundsdóttir. Hliðarspor. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Teitur Magnússon. Tónleikaferð til að kynna og fylgja eftir útgáfu plötunnar ASKUR. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Sinfóníuhljómsveit Austurlands. Vortónleikar-frumflutningur. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

S.L.Á.T.U.R. samtök listrænt ágengra tónsmiða umhverfis Reykjavík. Rímnadanshljómsveit S.L.Á.T.U.R.. Úthlutuð upphæð: 905.000 kr.

Sólfinna ehf. Jón úr Vör fer vestur. Úthlutuð upphæð: 700.000 kr.

Kristín Þóra Haraldsdóttir. Sólstafir. Úthlutuð upphæð: 600.000 kr.

Stefan Sand. Dýrin á Fróni. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Bylgjur í báðar áttir ehf. Sóljafndægur - Samtíma tónleikaröð í Fríkirkjunni í Reykjavík. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Aduria ehf. Íslensk þjóðlög. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Philip Michael Barkhudarov. Ritual of Commemoration - Kyrja performs Rachmaninoff's All-Night Vigil (Vespers) in Norðurljós. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Steinunn Vala Pálsdóttir. Ventus — Viibra á Myrkum músíkdögum. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Hildur ehf. Myndræn tónleikaferð Hildar um landið. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Bryndís Pálsdóttir. Frumflutningur strengjakvartetts og fjögurra nýrra sönglaga eftir Jóhann G. Jóhannsson í Norðurljósum. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Töframáttur tónlistar sf. Töframáttur tónlistar. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Sigmar Þór Matthíasson. Tónleikahald til að fylgja eftir þriðju plötu Sigmars Matthíassonar UNEVEN EQUATOR. Úthlutuð upphæð: 400.000 kr.

Eva Þyri Hilmarsdóttir. Tónlist fyrir sálina. Úthlutuð upphæð: 300.000 kr.

Stokkseyrarkirkja. Vetrartónar. Úthlutuð upphæð: 300.000 kr.

Sigrún Jónsdóttir. Monster Milk - Útgáfutónleikar. Úthlutuð upphæð: 300.000 kr.

Björk Níelsdóttir. Bordúnpípur og látúnstrengir - baðstofubarokkstund á Innra-Hólmi 1810. Úthlutuð upphæð: 300.000 kr.

Rósa Guðrún Sveinsdóttir. Útgáfutónleikar Dranga. Úthlutuð upphæð: 279.000 kr.

Tónlistarstyrkir:

S&J slf. Jelena Ciric - Breiðskífa „Til fyrirmyndar“. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Jófríður Ákadóttir. Fjórða plata JFDRÚthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Mt. Eliassen slf. Fjórða hljómplata hist og - frá nótnablaði til plötubúðar. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Iceland Sync Management ehf. BRÍET - Maybe Someday EP. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Kári Egilsson. Þriðja poppplata Kára Egilssonar. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Og stemning ehf. Celebs - Upptökur og vinnsla á plötu. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Sara Mjöll Magnúsdóttir. Fyrsta plata Hammond kvartetts Söru Magnúsdóttur. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Elín Sif Halldórsdóttir. Elín Hall - Þriðja breiðskífa. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

GIMP Group sf. Valdimar plata 5. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Kristinn Þór Óskarsson. Önnur breiðskífa Superserious. Úthlutuð upphæð: 1.200.000 kr.

AF Music ehf. „Ég hugsa verkefnið sem einhverskonar sjálfsmynd“. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Þórður Magnússon. Þórður Magnússon, Solo Piano Works: Domenico Codispoti. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Arnar Ingi Ingason. Digital Ísland. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Tómas Jónsson. Útgáfa hljómplötunnar Tómas Jónsson 2. Úthlutuð upphæð: 850.000 kr.

Kór Breiðholtskirkju. Fornir íslenskir jólasöngvar, hljóðritun til útgáfu. Úthlutuð upphæð: 800.000 kr.

Eiríkur Rafn Stefánsson. Jólaplata með Sölku Sól og Stórsveit Reykjavíkur. Úthlutuð upphæð: 750.000 kr.

Eyþór Ingi Jónsson. Upptaka á orgelplötu. Úthlutuð upphæð: 750.000 kr.

Þuríður Jónsdóttir. Herbergi Lívíu. Úthlutuð upphæð: 750.000 kr.

Áki Ásgeirsson. Rímnadans - Ný tónlist. Úthlutuð upphæð: 750.000 kr.

Kammerkórinn Huldur. Heyrði eg í hamrinum. Úthlutuð upphæð: 750.000 kr.

Breki Hrafn Ómarsson. Emma. Úthlutuð upphæð: 750.000 kr.

Þórdís Gerður Jónsdóttir. Ljóð. Úthlutuð upphæð: 645.000 kr.

Örn Gauti Jóhannsson. Hasar Breiðskífa. Úthlutuð upphæð: 600.000 kr.

Austuróp - listhópur Fljótsdalshéraðs. Couples therapy. Úthlutuð upphæð: 600.000 kr.

Egill Logi Jónasson. Strákurinn fákurinn - Upptaka á plötu. Úthlutuð upphæð: 560.000 kr.

INSPECTOR ehf. Party at My House. Úthlutuð upphæð: 500.000 kr.

Katrín Helga Ólafsdóttir. arfi EP plata. Úthlutuð upphæð: 460.000 kr.

Gyða Valtýsdóttir. MISSIR. Úthlutuð upphæð: 350.000 kr.

Svanhildur Lóa Bergsveinsdóttir. Creation and recording of slóra's next release. Úthlutuð upphæð: 350.000 kr.

Oddur Blöndal. Upptökur á fyrstu breiðskífu Forsmánar. Úthlutuð upphæð: 300.000 kr.

Viðskiptastyrkir:

Jazzhátíð Reykjavíkur. Jazzhátíð Reykjavíkur 2025-2027. Úthlutuð upphæð: 3.000.000 kr.

OPIA ehf. Áframhaldandi uppbygging OPIA Community. Úthlutuð upphæð: 3.000.000 kr.

INNI Music ehf. INNI LEIÐIR Composer & Producer Programme: Building an Infrastructure for Emerging Icelandic Artists. Úthlutuð upphæð: 3.000.000 kr.

Kammerhópurinn Reykjavík-Barokk. Kona forntónlistarhátíð - Frumkvöðlar. Úthlutuð upphæð: 2.500.000 kr.

Glapræði ehf. Sátan 2025. Úthlutuð upphæð: 2.030.000 kr.

Þjóðlagahátíð á Siglufirði. Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2.-6. júlí 2025. Úthlutuð upphæð: 2.000.000 kr.

Ekkert stress ehf. Extreme Chill Festival 2025. Úthlutuð upphæð: 2.000.000 kr.

MBS Skífur ehf. Mannfólkið breytist í slím 2025. Úthlutuð upphæð: 1.600.000 kr.

Dillon ehf. Nýbylgja á Dillon. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Hallgrímssókn. Tónlistarstarf í Hallgrímskirkju. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Prikið ehf. ENNÞÁ GAMAN. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Flateyrarvagninn ehf. Tónleikadagskrá Vagnsins 2025. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Bláa Kirkjan sumartónleikar. Sumartónleikaröð Bláu kirkjunnar 2025. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Markaðsstyrkir:

Ólöf Helga Arnalds. Efnissköpun og markaðssetning á plötunni Spíru. Úthlutuð upphæð: 2.000.000 kr.

Árný Margrét Sævarsdóttir. Arny Margret - I Miss You, I Do. Úthlutuð upphæð: 1.500.000 kr.

Hrafnkell Flóki Kaktus Einarsson. Kaktus Einarsson - Lobster Coda Extended Album & EU/UK Tour. Úthlutuð upphæð: 1.000.000 kr.

Valgerður G Halldórsdóttir. NÁND. Úthlutuð upphæð: 750.000 kr.

Nína Solveig Andersen. Markaðssetning lúpínu í Bandaríkjunum 2025. Úthlutuð upphæð: 600.000 kr.

Herdís Anna Jónasdóttir. Kynning á útgáfu verksins Kafka Fragmente eftir György Kurtág. Úthlutuð upphæð: 554.000 kr.