Drodzy Polacy

Nazywam się Jóhann Karl Sigurðsson. Jestem mężem kobiety pochodzącej z zagranicy, więc znam kwestie związane z imigrantami z własnego doświadczenia. Często pomagałem również imigrantom.

Powodem, dla którego piszę tutaj, jest fakt, że kandyduję do Althingu z ramienia Partii Postępowej- Framsóknarflokkur. Moje miejsce na liście wyborczej to tak zwane miejsce honorowe, czyli jedno z ostatnich miejsc, przeznaczone dla osób, które przez długi czas działały na rzecz partii. Według sondaży mamy trudną sytuację, dlatego potrzebujemy wszelkiego możliwego wsparcia. Chciałbym przedstawić wam, co moja partia zrobiła w sprawach dotyczących imigrantów:

Historia Partii Postępowej w kwestiach dotyczących imigrantów jest długa.

To za rządów naszej partii wprowadzono zintegrowany system przyjmowania uchodźców.

Za naszych rządów powstało Centrum Wielokulturowe, utworzono Radę ds. Imigrantów i Fundusz Rozwoju dla Spraw Imigrantów.

Wprowadzono program edukacyjny „Landneminn” (Osadnik), który pierwotnie był skierowany do uchodźców, ale z czasem został rozwinięty i teraz jest dostępny dla wszystkich nowo przybyłych do Islandii. https://www.landneminn.is/

Nasz minister Ásmundur Daði szczególną uwagę poświęcił dzieciom, zwłaszcza tym pochodzenia zagranicznego. Chcemy zwiększyć wsparcie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Nasza minister kultury Lilja Dögg wspiera i rozwija naukę języka islandzkiego dla osób pochodzenia zagranicznego.

Nasz burmistrz i rada miejska wspierają edukację w językach ojczystych, zapewniając przestrzeń i wsparcie finansowe dla każdego dziecka zameldowanego w Reykjavíku. W grupie tej najwięcej jest dzieci pochodzenia polskiego.

Ja i moja partia chcemy dalej pracować nad sprawami imigrantów, polepszać ich sytuację, pomagać im w adaptacji w społeczeństwie i rozwijać naukę języka islandzkiego. Wierzymy, że imigranci zasługują na szacunek, a ich wkład w społeczeństwo islandzkie powinien być doceniany.

Potrzebujemy waszego wsparcia, aby kontynuować nasze działania. Aby głosować w wyborach parlamentarnych w Islandii, konieczne jest posiadanie obywatelstwa islandzkiego. Proszę tych, którzy mogą nas wesprzeć, aby oddali swój głos na Partię Postępową-, Framsóknarflokkinn, zaznaczając X przy literze B w dniu wyborów.

Kæru Pólverjar. Ég heiti Jóhann Karl Sigurðsson og er giftur konu af erlenda uppruna og þekki því af eigin raun málefni innflytjenda. Ég hef og oft aðstoðað innflytjendur.

Enn ástæða þess að ég skrifa á þessa síðu er að ég er í framboði fyrir Framsóknarflokkinn núna til Alþingis enn þá aðeins í heiðursæti listans enn það kallast öftustu sætin sem sett eru í einstaklingar sem lengi og vel hafa unnið fyrir flokkinn. Samkvæmt skoðana könnunum virðumst við hafa á brattan að sækja og þurfum á öllum þeim stuðningi að halda sem mögulegur er og vil ég því kynna fyrir ykkur það sem minn flokkur hefur gert í málefnum innflytjenda.

Saga Framsóknar í málefnum innflytjenda er löng.

Það er síðan í tíð Framsóknar sem samræmd móttaka flóttafólks var sett á laggirnar.

Þá er það í tíð Framsóknar sem Fjölmenningarsetrið hefur störf, innflytjendaráð stofnað og þróunarsjóður innflytjendamála er settur á laggirnar.

Það er í tíð framsóknar sem Landneminn kemur en um er að ræða samfélagsfræðslu. Efnið hefur þróast og er fyrir alla sem koma til landsins. https://www.landneminn.is/

Okkar ráðherra Ásmundur Daði hefur lagt sig fram í málefnum barna og ekki síst barna af erlendum uppruna. Og við viljum efla stuðning við þau, sem og fullorðna.

Þetta er m.a. annars það sem við höfum gert og talað máli alla innflytjenda ekki bara flóttafólks.

Lilja Dögg okkar menningarmálaráðherra hefur stutt og eflt íslenskukennsluna fyrir fólk af erlendum uppruna.

Borgarstjóri sem er í flokknum okkar og borgarstjórn okkar eru að styðja Móðurmalskennslu með að útvega húsnæði og veita styrk fyrir hver einasta barn sem er með lögheimili í Reykjavík, en pólskur hópur er stærstur hópur í Móðurmálskólanum

Ég og minn flokkur vill áfram vinna að málefnum innflytjenda með því m.a. að jafna þeirra stöðu enn frekar. Aðstoða þá við aðlögun að samfélaginu og efla íslenskukennslu. Við tölum fyrir því að innflytjendur njóti hér virðingar og störf þeirra í þjóðfélaginu séu metin og við erum þeim þakklát fyrir hvað innflytjendur eru að leggja mikið til íslensk samfélags. Við höfum á brattan að sækja í þessum kosningum og þurfum á stuðningi að halda til að geta haldið áfram sækja fram í okkar málefnum og m.a. fyrir ykkur innflytjendur.

Til að geta kosið í alþingiskosningum á Íslandi þurf Íslenskan ríkisborgararétt.

Ég bið því alla þá sem geta stutt okkur að veita okkur stuðning á kjördag með því að setja X við B, Framsóknaflokkur.

Höfundur er Framsóknarmaður.