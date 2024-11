Það er Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra sem boðar til þingsins, en þetta er sjöunda árið í röð sem heilbrigðisþing er haldið.

Í tilkynningu segir að þingin séu hverju sinni helguð einhverju tilteknu málefni sem verði almenning og samfélagið miklu. Þingin séu opinn vettvangur umræðu og skoðanaskipta og þar með mikilvægt innlegg í stefnumótun og skipulag heilbrigðisþjónustunnar.

„Þingið að þessu sinni verður helgað heilsugæslunni. Fjallað verður um hugmyndafræðina að baki heilsugæsluhugtakinu, um þróun og stöðu heilsugæslu nútímans og hvernig sjá megi fyrir sér heilsugæslu framtíðarinnar. Íslenskir og erlendir fyrirlesarar munu fjalla um fjölbreyttar áskoranir í heilsugæslu og ræða leiðir til að takast á við þær. Tækninýjungar færa okkur stöðugt ný tækifæri sem nýtast við veitingu og skipulag heilbrigðisþjónustu og um það verður einnig fjallað.

Heilsugæslan, svo miklu meira… er yfirskrift heilbrigðisþingsins. Það er vel valin yfirskrift sem varpar ljósi á hve hlutverk heilsugæslunnar er margþætt. Hún sinnir bráðum og langvinnum heilsuvanda, margvíslegum bráðaerindum, geðheilbrigðisþjónustu, heilsuvernd fólks á öllum æviskeiðum og mikilvægum forvörnum s.s. skimunum og bólusetningum og svo mætti áfram telja.

Heilsugæslan er grunnstoð heilbrigðisþjónustu við landsmenn, nánast frá því að líf kviknar í móðurkviði og allt til æviloka hvers og eins. Það er til mikils að vinna að standa vörð um heilsugæsluna, efla hana og þróa þannig að hún geti um ókomin ár þjónað hlutverki sínu á sem bestan hátt í þágu einstaklinga og samfélags,“ segir í tilkynningunni.

Hægt er að fylgjast með þinginu í spilaranum að neðan, en það er Brynja Þorgeirsdóttir sem er fundarstjóri.

Dagskrá:

09.00 Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra flytur opnunarávarp

Þróun heilsugæsluþjónustu

09.15 Jóhann Ágúst Sigurðsson. Prófessor emeritus og heilsugæslulæknir: „Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja, / án fræðslu þess liðna sést ei, hvað er nýtt“.

09.40 Dr. Minna Johansson. Primary care doctor at Herrestad Healthcare Centre in Uddevalla and leading the Global Center for Sustainable Healthcare: Sustainable Healthcare - advancing care within the capacity of people, economies and the planet.

10.15 Dr. Charles Normand. Professor of the Economics of Palliative Care and Rehabilitation at the Cicely Saunders Institute at King’s College London: Building and Maintaining Universal Health Coverage in Iceland.

10.55 HEILSUHLÉ

11.05 Pallborðsumræður: Jóhann Ágúst Sigurðsson, Minna Johansson og Charles Normands. Stjórnandi er Ingibjörg Sveinsdóttir.

11.25 Guðjón Hauksson. Hjúkrunarfræðingur og forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands: Áttu tíma? HA!!! Á næsta ári?

11.45 Selma Margrét Reynisdóttir. Sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu: Vottorð og ljósið í myrkrinu.

12.00 Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir. Framkvæmdastjóri hjúkrunar, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Hlutverk heilsuverndar og forvarna í starfsemi heilsugæslu til framtíðar.

12.20 HÁDEGISVERÐUR

13.00 Nanna Sigríður Kristinsdóttir. Framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins: Verkaskipting í heilsugæsluþjónustu - hvernig þá?

13.20 Berglind Magnúsdóttir. Sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu og verkefnisstjóri Gott að eldast.: Gott að hafa tölur.

13.35 Steindór Ellertsson. Sérnámslæknir í heimilislækningum og doktorsnemi við Háskóla Íslands: Samskiptastoðin – gervigreind í heillbrigðiskerfinu.

13.50 Birna Íris Jónsdóttir. Framkvæmdastjóri Stafræns Íslands: Tækifæri til bættrar heilbrigðisþjónustu – allt á einum stað.

14.10 Sigurveig Margrét Stefánsdóttir. Læknir á Heilsugæslunni Höfða: Hvað gerir heilsugæslu góða (og alla glaða)?

14.30 Díana Óskarsdóttir forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og Guðný Stella Guðnadóttir öldrunarlæknir: Nýsköpun í öldrunarþjónustu: Heimaspítali og fjarvöktun innan öldrunarþjónustu á HSU.

14.50 HEILSUHLÉ

Heilsugæslan – framtíðarsýn, áskoranir og tækifæri

15.10 Pallborðsumræður - Heilsugæslan - framtíðarsýn, áskoranir og tækifæri: Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, Guðjón Hauksson, Oddur Steinarsson, Díana Óskarsdóttir, Linda Kristjánsdóttir, Íris Dögg Harðardóttir og Gísli Kort Kristófersson. Stjórnandi er Ingibjörg Sveinsdóttir.

15.50 Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra - lokaorð og þingslit.