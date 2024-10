English below

Þegar þjóðin fer í gegnum mikilvægar kosningar, er meira í húfi en nokkru sinni fyrr. Núverandi efnahagsástand—merkt af hræðilegri verðbólgu, hækkandi vöxtum, sveiflum í ISK, baráttu á húsnæðismarkaði og minnkandi kaupmætti—hefur skilið marga borgara í erfiðleikum með að takast á við óvenjulegar fjárhagslegar áskoranir.

En efnahagslegu ómöguleikarnir eru aðeins hluti af sögunni. Jafn mikilvægt eru siðferðislegu vandamálin sem samfélagið stendur frammi fyrir. Málefni eins og meðferð innflytjenda og flóttamanna, ólöglegar frávísanir og afstaða okkar til heimskreppu, eins og þær sem eru í Úkraínu og Palestínu, skín ljósi á siðferðislegan áttavita stjórnmálaleiðtoga okkar.

Það er augljóst að núverandi stjórn, ásamt þeim stjórnmálaflokkum sem henni tengjast, hefur ekki aðeins mistekist að mæta kröfum starfa sinna heldur hefur einnig sóað tækifærinu til að lyfta þjóðinni upp á réttan stað. Í næstum þrjátíu ár hafa auðlindir okkar verið kerfisbundið tæmdar, sem hefur skilið nauðsynlegar opinberar þjónustur—eins og heilbrigðisþjónustu og menntakerfi—í annarlegu ástandi. Í stað þess að búa við blómlegt samfélag, stöndum við frammi fyrir gjaldþroti í heilbrigðiskerfinu, baráttu í menntakerfinu og alvarlegum vandamálum meðal ungs fólks, allt á meðan fjórðungur íbúanna er áfram jaðarsettur.

Þessi fullkomni stormur vanrækslu og misferli stefnir í að losa um bylgju skipulagðs glæpsamleika, aukningu á glæpatíðni, hækkun á skólafalli, vaxandi fátækt, heimilisleysi og geðheilbrigðisvanda. Kostnaðurinn við aðgerðarleysi okkar mun fljótlega koma fram og snerta okkur öll beint.

Hins vegar er alltaf von. Lausn hefur verið vandlega unnin, staðfest með þjóðaratkvæðagreiðslu, og bíður nú aðgerða frá leiðtogum okkar. Fólkið er tilbúið að breyta; það krefst þess að raddir þess heyrist og að vilji þess verði framkvæmdur.

Í dag stöndum við á tímamótum. Með því að taka þátt í þessari lýðræðislegu ferli og kjósa, getum við sameinað krafta okkar og krafist þess réttlætis og umbótum sem samfélagið okkar þarf nauðsynlega á að halda. Við skulum taka afstöðu og koma framtíð okkar í eigin hendur.

Höfundur er í framboði í prófkjöri Pírata.

Elections: A Critical Crossroads for Our Nation’s Future

As the nation heads into pivotal elections, the stakes could not be higher. The current economic climate—marked by soaring inflation, rising interest rates, fluctuations in the ISK, a struggling housing market, and declining median purchasing power—has left many citizens grappling with unprecedented financial challenges.

Yet, the economic turmoil is only part of the story. Equally pressing are the moral dilemmas facing our society. Issues such as the treatment of immigrants and refugees, illegal deportations, and our stances on international crises like those in Ukraine and Palestine are illuminating the ethical compass of our political leadership.

It is evident that the current administration, along with their affiliated parties, has not only failed to meet the demands of their roles but has also squandered the opportunity to elevate our nation to its rightful place at the top. For nearly three decades, our resources have been systematically drained, leaving essential public services—like healthcare and education—in a state of disarray. Instead of a thriving society, we find ourselves confronting a bankrupt healthcare system, a struggling education sector, and alarming youth issues, all while a quarter of our population remains marginalized.

This perfect storm of neglect and mismanagement threatens to unleash a wave of organized crime, soaring crime rates, increased school dropouts, rising poverty, homelessness, and mental health crises. The cost of inaction will soon manifest in ways that hit us all directly in the pocketbook.

However, there is hope on the horizon. A solution has been meticulously crafted, endorsed by public referendum, and is awaiting action from our lawmakers. The people are ready for change; they demand that their voices be heard and that their will be acted upon.

Today, we stand at a crucial juncture. By participating in this democratic process and casting our votes, we can collectively push for the justice and reform our society desperately needs.

Let’s take a stand and bring our future back home