English below

Það er aðeins einn stjórnmálaflokkur á Íslandi í dag sem skilur, stundar, metur og bætir hugmyndina um lýðræði: Píratar.

Eftir að enn ein ríkisstjórnin hefur fallið vegna vanhæfni Sjálfstæðisflokksins og enn einu stjórnarsamstarfi, eru allir aðrar flokkar að flýta sér að kynna lista sína yfir frambjóðendur sem eru fyrirfram ákveðnir af leiðtogum þeirra (eða öðrum óþekktum þáttum).

Þeir missa allir af kjarna málsins.

Prófkjör innan Pírata er lýðræðislegasta ferli sem þú getur ímyndað þér; hver sem er getur skráð sig í flokkinn, hver sem er getur kosið strax og ákveðið hverja þeir vilja sjá fulltrúa sig á Alþingi. Það stoppar ekki þar. Hver sem er getur haft skoðun, hver sem er getur komið með hugmyndir, raddir allra skipta máli.

„Virkar þetta ekki gegn flokknum?“

Nei. Einu leiðin til að láta lýðræði virka er að tryggja þátttöku allra, hlusta á raddir þeirra, samþykkja hvaða niðurstöðu sem það skapar og loks að læra af þeirri reynslu. Og síðan byggja a þvi og bæta. Allt annað er ekki lýðræði.

Þetta er eins og nýja íslenska stjórnarskráin.

Rödd þjóðarinnar og gildi hennar má ekki og ætti ekki að efast um eða lata grafa undan af fáum lögfræðingum, þingmönnum og öðrum sem telja sig vita allt betur. Annars er það ekki lýðræði heldur einræðislegur sirkus fyrir þjóðir sem ekki þekkja eigin verðleika.

Geðveiki er að gera sama hlutinn aftur og aftur og búast við ólíkum niðurstöðum.

Svo leyfum okkur að gera eitthvað öðruvísi í þetta skipti! Leyfum okkur að kjósa þá sem ekki fengu tækifæri til að mynda ríkisstjórn og leiða þjóðina. Leyfum okkur að velja fólk úr öllum stéttum samfélagsins, svo að allir fái að vera fulltrúar á einn eða annan hátt. Við skulum breyta kerfinu. Þetta kerfi virkar ekki. Þetta kerfi hefur skapað hrunið heilbrigðiskerfi, hallærislegt menntakerfi, flókið og ófullnægjandi velferðarkerfi, ómögulegar almenningssamgöngur, fjárhagslegan óstöðugleika og fasteignamarkað sem er skapaður fyrir ríka og fyrirtæki.

Leyfum okkur að setja endi á þetta. Leyfum okkur að innleiða nýju íslensku stjórnarskrána!

Kjósa Pírata!

Höfundur er frambjóðandi Pírata í Reykjavík.

To the love of democracy

There is only one political party in Iceland today which understands, practices, cherishes, and improves the notion of democracy: The Pirate Party.

In the aftermath of yet another government collapsing under the incompetence of The Independence Party and yet another coalition, all other parties are rushing in to launch their lists of candidates which are pre-set by their leadership (or other unknown factors).

They are all missing the point.

Preliminaries within the Pirates are the most democratic process you can imagine; anyone can sign themselves into the party, anyone can vote right away and decide who they would like to see representing them in the parliament. It does not stop there. Anyone can have an opinion, anyone can throw in ideas, everyone’s voice matters.

“Doesn’t it work against the party?”

No. The only way to make democracy work is to ensure everyone’s participation, listening to their voices, accepting whatever outcome it produces and finally to learn from that experience. And then take it from there and improve. Everything else is not Democracy.

It’s like the New Icelandic Constitution.

The voice of the nation and its validity can not and should not be questioned and undermined by some few lawyers, parliamentarians and others who think they know everything better. Otherwise, it is not democracy but authoritarian circus for nations who do not know their worth.

Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results.

So let us do something different this time! Let us vote those who did not have the chance to form a government and lead the nation. Let us choose people from all levels of society, so that everyone gets to be represented in one way or another. Let’s change the system. This one doesn’t work. This one produced a collapsing healthcare system, sub-standard education system, complicated and insufficient welfare systems, impossible public transportation, financial instability, and housing market created for the rich and the corporations. Let us put an end to this.

Let us implement the New Icelandic Constitution!

Vote Pirates!

The author is a candidate of Pirates in Reykjavík.