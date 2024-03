Þá hefur annar dómari í New York neitað að tefja réttarhöld gegn Trump vegna þagnargreiðslu til klámmyndaleikkonunnar fyrrverandi Stormy Daniels og munu réttarhöldin hefjast þann 15. apríl.

Trupm var nýverið dæmdur fyrir fjársvik í New York með því að hafa gert of lítið eða of mikið úr eignum sínum um árabil, eftir því hvað hentaði hverju sinni. Hann gerði til að mynda of mikið úr eigum sínum til að fá hagstæðari lán og of lítið til að borga lægri skatta og gjöld.

Í heildina var honum gert að greiða 454 milljónir dala, eða um 63 milljarða króna, vegna svikanna en hann áfrýjaði úrskurðinum. Þá hefur honum gengið erfiðlega að leggja fram tryggingu fyrir upphæðinni á meðan áfrýjunarferlið klárast.

Sjá einnig: Getur ekki lagt fram trygginguna og biðlar til dómstóla um miskunn

Því leitaði hann aftur til dómstóla og fór fram á að upphæðin yrði lækkuð og hefur áfrýjunardómstóll orðið við þeirri kröfu. Núna þarf hann að leggja fram 175 milljónir, eða um 24 milljarða króna, með áðurnefndum skilyrðum.

Mikill sigur fyrir Trump

Samkvæmt frétt New York Times er um mikinn sigur að ræða fyrir Trump. Ef hann getur ekki lagt fram trygginguna mun New York ríki mögulega getað tekið yfir bankareikninga hans og jafnvel gert eignir hans upptækar.

Heimildarmenn blaðamanna NYT úr röðum Trumps segja líklegt að hann muni geta reitt fram trygginguna innan tíu daga. Það sagði Trump sjálfur einnig í New York í dag.

Áfrýjunardómstóllinn sneri einnig fyrri úrskurði sem fól í sér að Trump og synir hans, þeir Eric og Donald Trump yngri mættu ekki stýra fyrirtækinu Trump Organization í nokkur ár. Fyrirtækið verður þó áfram undir eftirliti aðila sem skipaðir eru af embættismönnum og geta feðgarnir því ekki tekið stórar ákvarðanir um reksturinn án samþykkis þeirra.

Neitaði að frestar réttarhöldum frekar

Annar dómari í New York lýsti því yfir í dag að réttarhöldin í máli ríkisins gegn Trump vegna greiðslu til Stormy Daniels, skömmu fyrir forsetakosningarnar 2016, færu fram í næsta mánuði. Hann hafnaði kröfu lögmanna Trumps um að tefja þau frekar.

Michael Cohen, fyrrverandi einkalögmaður Trumps, greiddi Daniels 130 þúsund dali skömmu fyrir kosningarnar. Málið snýst um að greiðslan, sem ku hafa verið fyrir þögn hennar um meint framhjáhald Trumps með henni á árum áður, skömmu eftir að Melania Trump eignaðist Baron, yngsta son forsetans fyrrverandi, sé í raun skilgreind sem framlag til kosningabaráttu Trumps.

Saksóknarar segja Trump hafa brotið lögin þegar hann greiddi Cohen til baka með því að skilgreina endurgreiðslurnar í bókum sínum sem greiðslur fyrir lögfræðiaðstoð.

Trump og lögmenn hans hafa lagt mikið á sig til að tefja öll réttarhöldin gegn honum og hefur þeim vegna vel í flestum málunum. Takist honum að tefja réttarhöldin fram yfir kosningar og sigri hann Joe Biden, gæti hann beitt völdum embættisins til að stöðva málaferlin gegn honum eða jafnvel náða sjálfan sig.

Dómarinn í málinu sem hér um ræðir lýsti því yfir í dag að hann myndi ekki tefja réttarhöldin frekar en samkvæmt AP fréttaveitunni brást hann reiður við nýjustu kröfu lögmanna Trumps.

Juan M. Merchan, dómarinn, gagnrýndi lögmennina fyrir að saka saksóknara um embættisbrot og gefa í skyn að hann hefði sjálfur tekið þátt í þeim brotum. Merchan sagði þá ekki geta bent á neitt til að styðja ásakanir þeirra.