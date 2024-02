Grammy verðlaun­in fara nú fram í Crypto-höllinni í Los Ang­eles í 66. skipti í kvöld og voru tveir Íslendingar tilnefndir, Laufey annars vegar og Ólafur Arnaldsson fyrir plötu sína Some Kind of Peace í flokki nýaldartónlistar.

„Ég hefði aldrei getað ímyndað mér að þetta gæti gerst. Ég vil bara þakka teyminu á bakvið mig, foreldrum mínum og ömmum og öfum fyrir að kynna mig fyrir tónlist. Stærstu þakkirnar fær tvíburasystir mín Júnía sem er helsti stuðningsmaður minn og hefur hjálpað mér í gegnum þennan mest spennandi kafla í lífi mínu,“ sagði Laufey þegar hún tók við verðlaununum.

Meðal þeirra sem tilnefnd voru í sama flokki voru Bruce Springsteen með plötuna Only the Strong Survive, Rickie Lee Jones með plötuna Pieces of Treasure og hljómsveitin Pentatonix með plötuna Holidays Around the World.