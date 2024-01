„Við hjá Joserabúðinni erum með vináttu að leiðarljósi og bjóðum upp á allt sem þarf til að gæludýrin geti lifað sínu besta lífi“ segir Svana. „Við veitum bæði einlæga ráðgjöf og bjóðum einungis upp á gæðavörur fyrir hunda, ketti og hesta. Sem dæmi er tilvalið að kíkja til okkar og fá prufur af mismunandi fóðri þar sem gæludýrin geta oft verið matvönd eða upp hafa komið vandamál vegna matarræðis.“

Hægt er að koma með hunda og ketti í frábæra baðaðstöðu í Josera búðinni

Buslandi gaman

Í Joserabúðinni er frábær baðaðstaða þar sem hunda- og kattaeigendur geta mætt með dýrin sín og fengið bað og blástur með hágæða sjampói og næringu. Ekki þarf að bóka tíma í baðið. Svana segir viðtökurnar á baðinu hafa farið fram úr væntingum og allir geta fengið klippikort þar sem fimmta hvert skipti er frítt. „Við leggjum mikið upp úr því að einungis sé notast við gæða efni í tengslum við þrif á gæludýrum með vörunum okkar frá Groom Professional.“ Joserabúðin leggur áherslu á góða umhirðu dýra og er með mikið úrval af ýmiskonar snyrtivörum og fylgihlutum til að hugsa sem best um minnstu heimilismeðlimina.

Hægt er að fá ókeypis prufur til að komast að því hvaða fóður hentar þínu gæludýri.

Bragð af vináttu

Mikilvægt er að finna fóður sem hentar dýrunum sem best en þau geta að sjálfsögðu verið með allskonar óþol og heilsufarsvandamál og þá getur viðeigandi fóður stóraukið lífsgæði þeirra. Help línan frá Josera hefur reynst mörgum gæludýrum sem glíma við hina ýmsu heilsubresti vel, má þar nefna fóðuróþol, nýrnavandamál, ofþyngd, sykursýki, hjarta- og meltingarvandamál. Help línan eru hágæða vörur á góðu verði sem unnar eru úr skordýrapróteini og jurtum. „Við tökum vel á móti gæludýraeigendum og getum ráðlagt við val á fóðri en svo er um að gera að fá ókeypis prufur heim til að komast að því hvaða tegund henti viðkomandi dýri“.

Við viljum það besta fyrir okkar bestu!