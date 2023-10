Margrét Rán Magnúsdóttir er söngkona í báðum hljómsveitum og lýsir hún laginu sem sumarlagi fyrir veturinn.

Lagið var kynnt inn í fasta liðnum Íslenskt og áhugavert á Íslenska listanum á FM957 fyrr í dag.

Lagið Skína með Patrik og Luigi situr enn í fyrsta sæti Íslenska listans á FM og Peggy Gou er komin í annað sæti listans með lagið (It Goes Like) Nanana.

Íslenski listinn er fluttur alla laugardaga á milli klukkan 14:00 og 16:00 á FM957.

