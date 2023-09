Stuttmyndirnar verða sýndar í tveimur hlutum, fimm stuttmyndir í hvorum hluta, og munu sýningarnar fara fram í Háskólabíói. Fyrri hlutinn verður sýndur þann 30. september og sá seinni þann 1. október.

Dómnefnd skipa Marek Hovorka, stofnandi alþjóðlegu heimildarmyndahátíðarinnar Ji.hlava, Tatiana Hallgrímsdóttir, forstöðumaður menningarmála hjá The Reykjavik Edition og Búi Dam, leikstjóri og leikari.

RÚV og Trickshot munu veita verðlaun fyrir bestu stuttmyndina sem tilkynnt verður á lokahófi RIFF þann 7. október. RÚV mun kaupa stuttmyndina til sýningar og Trickshot mun veita sigurvegara 300 þúsund króna gjafabréf. Myndirnar tíu eru eftirfarandi:

Sjoppa, taugaveiklaður ræningi og dularfullur miði

Fyrri stuttmyndirnar fimm verða sýndar þann 30. september í Háskólabíói og kennir þar ýmissa grasa. Allar myndirnar verða heimsfrumsýndar á hátíðinni.

Stages / Sorgarstig - Hörður Freyr Brynjarsson, Stroud Rohde Pearce



Hópur hæfileikaríkra tónlistarmanna hittist í kjölfar föðurmissis í yfirgefinni rafstöð til að spinna saman. Með hjálp tónlistarinnar takast þeir á við hin ýmsu stig sorgarinnar og nota tónlistina til að tjá tilfinningar sínar.

Moon Pie Vanilla - Erlendur Sveinsson



Taugaveiklaður ræningi kemur í afskekkta sjoppu með það í huga að ræna hana, en lendir í óþægilegum aðstæðum þegar hann áttar sig á því að hann er ekki sá eini í þeim erindagjörðum.

Together / Sjoppa - Ísak Hinriksson



Maður gengur inn í sjoppu og hittir stelpu. Einlæg saga frá Ísak Hinrikssyni sem hefur áður gefið út stuttmyndirnar Skeljar (2017) og Afsakið (2018).

Allt um kring er persónuleg stuttmynd um missi og „hina eilífu von um að hittast aftur“. RIFF

All Around / Allt um kring - Birna Ketilsdóttir Schram



Katharina gengur frá hlutum ömmu sinnar eftir að hún deyr og upplifir minningar og leitar að nærveru hennar allt um kring. Persónuleg stuttmynd um missi og hina eilífu von um að hittast aftur.

Bookswapping (Late summer in Reykjavík) / Bókaskipti (Síðsumar í Reykjavík) - Bergur Árnason



Niðurdreginn rithöfundur rekst á dularfullan miða í bók sem hún finnur í almenningsgarðinum í hverfinu. Hún byrjar að skrifa skilaboð til baka og með henni og hinum ókunnuga miðahöfundi þróast óvenjulegt samband.

Seinni sýning: 1. október í Háskólabíói

Sorrow Eats the Heart / Sorg étur hjarta - Haukur Hallsson



Eftir átakanleg sambandsslit við kærustuna fer leiklistarneminn Angantýr í gegnum ýmis sorgarstig á meðan hann undirbýr sig fyrir lokaverkefnið á önninni. Haukur Hallsson hefur áður sent frá sér myndirnar MÍR: Hundred Years of Revolution (2020) og Koreny (2016)

That Time at the Beach / Strandglöp / Huller i Sandet - Oddur S. Hilmarsson



Leifur, maður sem þjáist af dularfullum ótta við sjóinn og bældum minningum um einelti, býður fyrrum kvalara sínum birginn á bekkjarmóti í tilraun til að afhjúpa sannleikann, finna frið og kannski skilja hvað gerðist í fortíðinni.

Strandglöp fjalla um Leif sem þjáist af dularfullum ótta við sjóinn. RIFF

Primal Instinct / Frumeðli - Brynja Valdís Gísladóttir



Sara er einhleyp, einmana og rótlaus blaðakona á miðjum aldri, sannfærð um að barn sé svarið við tómleikanum. Hún er að komast úr barneign en lífið er aldrei bara einfalt.

Nature Bonds / Náttúrubönd - Sven Peetoom, Gríma Irmudóttir, Jonathan Damborg

Náttúrubönd er ljóðræn rannsókn á breyttu sambandi okkar við íslenska náttúru og landslag. Við fylgjumst með fjórum einstaklingum; aktívista, dansara, vísindamanni og líffræðingi á ferðalagi um náttúruna. Þeir harma missi hinnar deyjandi fegurðar náttúrunnar og sinnar eigin tengingar við hana.

Vestige / Ummerki - Joe Simmons



Ungur drengur leitar svara eftir að pabbi hans týnist á sjó. Þegar hann finnur undarlegan steingerving á ströndinni í Yorkshire, telur drengurinn sig hafa uppgötvað hluta af ráðgátunni.