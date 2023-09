Tískutal er fastur liður á Vísi þar sem rætt er við ólíka einstaklinga um þeirra persónulega stíl og hvernig tíska nýtist þeim í daglegu lífi. Klæðaburður er sannarlega fjölbreytt listform en við fáum að skyggnast inn í ólíka fataskápa og fræðast nánar um það merkilega tjáningarform sem tíska er fyrir hverjum og einum viðmælanda.

Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?

Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna er að allir geta fundið sér sinn eigin stíl og þarf ekki að fylgja einhverri einni uppskrift. Tískan getur verið svo mismunandi fyrir einstaklingum og það er svo cute. Ég veit að dagurinn minn verður betri um leið og outfitið er slaying.

Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?

Ég á mér nokkrar uppáhalds flíkur en það fer eiginlega eftir því hvað ég gerði í þeirri flík. Til dæmis útskriftir, Live Show hjá hlaðvarpinu mínu Teboðinu og allskonar. Mér þykir mjög vænt um flíkur sem ég gerði eftirminnilega hluti í. Ég get líka alltaf munað eftir atvikum sem gerðust fyrir löngu einungis eftir því í hverju ég var þann dag.

Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?

Þegar ég græja mig þá er ég að eyða lang mestum tíma í að ákveða í hverju ég ætla að vera. Ég þarf alvarlega að skipuleggja skápinn minn almennilega svo það taki ekki svona langan tíma og svo ég viti hvað leynist inn í honum. Draumurinn minn er að eiga íbúð sem fataskáp og Clueless forritið til þess að geta valið outfit.

Í spilaranum hér að neðan má sjá Clueless forritið umrædda:

Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?

Ég veit ekki hvort ég sé með einhvern ákveðinn stíl, ég klæði mig yfirleitt eftir því hvernig mér líður þann daginn. Ég er yfirleitt í frekar hlutlausum (e. neutral) litum en mér líður langbest þegar ég klæðist bleiku.

Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?

Já klárlega. Ég hef alltaf verið mikið fyrir tísku en stíllinn minn hefur breyst úr því að ég hermdi bara eftir öðrum hvað væri flott yfir í að þora að fara í flíkur sem mér finnst flottar án þess að pæla í því hvað öðrum finnst. Ég myndi segja að ég tæki meiri áhættur núna heldur en fyrir nokkrum árum.

Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?

Ég elska að thrifta, þ.e. heimsækja verslanir og markaði sem selja notuð föt, skoða Pinterest og svo er ég að fylgja fullt af flottum stelpum til dæmis á Instagram sem veita mér innblástur. Ef ég veit ekkert í hverju ég á að vera þá fer ég inn á Pinterest, skrifa til dæmis „Outfit fall 2023“ og skoða föt. Maður á yfirleitt alltaf eitthvað svipað og getur stíliserað svo á sinn eigin hátt.

Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?

Vertu í því sem þig langar. Þú berð þig svo vel ef þér líður vel í þínum fötum. Mjög margir tjá sig í gegnum tísku og það er bara eins og það á að vera. Þó ég fíli ekki ballerínuskó (e. ballet flats) á mér segir það ekkert um hversu vel þú berð þá á þér.

Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?

Ég elska alla House of Sunny gallana mína sem ég hef átt þar sem þeir eru svo litríkir, fallegir og með gælunafnið mitt Sunny. Svo eru uppáhalds flíkurnar mínar blaser jakki sem ég keypti á nytjamarkaði og leðurbuxur.

Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?

Ekki vera feimin við tísku. Við erum öll með okkar eigin stíl sem gerir tísku ennþá skemmtilegri! Notaðu jakkann sem allir segja sé ömmulegur en þú elskar. Farðu í kjólinn sem vinkonur þínar segja að sé „of mikið“. Keyptu þér skóna sem þig er búið að dreyma um í marga mánuði en þú þorir ekki því það eru ekki allir í þeim. Tíska getur þýtt eitt fyrir þér en allt annað fyrir næsta. That’s the beauty of it!