Meðal listamanna sem eiga verk á sýningunni eru Ragnar Kjartansson, Shoplifter (Hrafnhildur Arnardóttir), Elín Hansdóttir, Ólafur Elíasson, Gabríela Friðriksdóttir, Katrín Sigurðardóttir og Birgir Andrésson, svo einhver séu nefnd.

Í spilaranum hér að neðan má sjá frá sýningunni Chromo Sapiens eftir Shoplifter sem var um stund í Hafnarhúsinu:

Markús Þór Andrésson, deildarstjóri sýninga og miðlunar hjá Listasafni Reykjavíkur, er sýningarstjóri. Í fréttatilkynningu segir:

„Verk sýningarinnar gefa innsýn inn í þá breidd og þær áherslur sem hafa verið að mótast og gerjast í íslensku listalífi frá aldamótum 2000 til dagsins í dag.

Á sýningunni er að finna listaverk úr safneigninni, eitt verk fyrir hvert ár frá 2000 til dagsins í dag. Sjá má verk eftir marga af fremstu samtímalistamönnum þjóðarinnar, viðamiklar innsetningar og umfangsminni verk. Verkin eru sum hver vel þekkt og vinsæl en nokkur hafa sjaldan verið sýnd og gætu komið safngestum á óvart.

Valinn verður einn listamaður fyrir hvert ár 21. aldarinnar og tekur sýningin breytingum strax í haust þegar kviksjánni verður snúið og nokkur verk víkja fyrir öðrum, allt til þess gert að sýningin verði fjölbreyttari og gaman verði að sækja safnið heim aftur og aftur.“

Sýningaropnun er klukkan 16:00 næstkomandi laugardag og mun Ragnheiður Jónsdóttir, myndlistarmaður og handhafi heiðursverðlauna Myndlistarráðs, opna sýninguna. Þá mun Davíð Þór Jónsson tónlistarmaður flytja tónlistaratriði.

Í spilaranum hér að neðan má sjá Ragnar Kjartansson og Davíð Þór Jónsson flytja lagið We're Not Gonna Take it á friðartónleikum til styrktar Úkraínu í Hallgrímskirkju árið 2022:

„Sýningin er sú þriðja í sýningarröðinni Kviksjá sem er liður í því að varpa ljósi á safneign Listasafns Reykjavíkur. Á Kjarvalsstöðum stendur nú yfir sýningin Kviksjá: Íslensk myndlist á 20. öld og fyrr á árinu var í Hafnarhúsinu sýningin Kviksjá erlendrar myndlistar,“ segir einnig í fréttatilkynningu frá safninu.