Þetta kemur fram í yfirlýsingu á heimasíðu KA. Tilefnið er nýútgefin ákæra Lögreglunnar á Norðurlandi eystra á hendur fimm manns fyrir aðgæsluleysi og vanrækslu í aðdraganda þess að hoppukastalinn tókst á loft og börn slösuðust.

Um var að ræða 1600 fermetra hoppukastala sem bar nafnið Skrímslið sem komið var upp við Skautahöllina á Akureyri í júní. Það var svo fimmtudaginn 1. júlí sem kastalinn tókst á loft með þeim afleiðingum að fjögur börn slösuðust, þar af eitt mjög alvarlega.

Fimm ákærðu eru sakaðir um að hafa hvorki fest kastalann nægilega við jörð né fylgst nægilega með þeim festingum sem þó voru fyrir hendi, með þeim afleiðingum að eitt horn kastalans losnaði og fauk upp í margra metra hæð og lagðist yfir sjálfan sig.

„En þá var fjöldi barna sem hafði keypt sér aðgang að kastalanum við leik í honum. Kastalinn var festur niður með stálhælum sem í flestum tilvikum var stungið í festingar sem voru þétt upp við belg kastalans, en við það horn kastalans sem fauk upp lá hann yfir malbikaðan göngustíg, en þar voru festingarnar lengra frá belgnum og að hluta festar við tré eða runna sem voru þar í nálægð. Jarðfestingarnar voru alltof fáar til að halda svona stórum kastala og kastalinn var aðeins festur niður á útjöðrunum, engar festingar voru inni í kastalanum á milli eininga, en einingarnar sem voru 9 talsins voru festar saman þannig að þær voru bundnar saman með spottum og frönskum rennilás,“ segir í ákærunni.

Í yfirlýsingu á heimasíðu sinni í dag harmar KA slysið og þær hörmulegu afleiðingar sem af því hlaust.

„Hugur okkar í KA hefur fyrst og fremst verið hjá þeim sem fyrir þessu skelfilega slysi urðu. Svo verður áfram.“

KA rifjar upp að Handknattleiksdeild KA hafi tekið að sér í fjáröflunarskyni að útvega starfsmenn sem sinna skyldu miðasölu og umsjón á svæðinu fyrir eiganda og ábyrgðaraðila leiktækisins. Það hafi verið gert í góðum hug allra viðkomandi.

„Nú hefur komið fram að tveimur sjálfboðaliðum á vegum Handknattleiksdeildar KA og KA/Þór hafa verið birtar ákærur vegna þessa máls. Frjáls félagasamtök líkt og KA vissulega er, byggja tilvist sína á miklu og fórnfúsu starfi sjálfboðaliða. Okkur þykir miður að ákæruvaldið hafi ákveðið að fara þessa leið í ljósi þess að eigandi og ábyrgðaraðili hoppukastalans hefur ítrekað lýst ábyrgð sinni á slysinu í fjölmiðlum,“ segir í yfirlýsingu KA.

Hoppukastalinn var á vegum Perlunnar í Reykjavík og hafði verið tímabundið fluttur norður í land. Gunnar Gunnarsson forstjóri Perlunnar sagðist í samtali við fréttastofu vera gjörsamlega miður sín vegna atviksins í 1. júlí 2021. Þá sagði hann alveg kýrskýrt að ef vindur færi yfir 10 metra á sekúndu væri kastalinn ekki blásinn upp. Festingar kastalans ættu þó að ráða við miklu meira en slíkan vindhraða.

Daginn sem slysið bar að voru um sex til ellefu metrar á sekúndu á Akureyri, samkvæmt veðurathugunum Veðurstofunnar.

Aðspurður hver hafi borið ábyrgð á vettvangi, tekið ákvörðun um hvort loka eigi vegna vinds, vildi Gunnar þá hvorki benda á einn né neinn:

„Þetta er mín ákvörðun „at the end of the day,“ sagði Gunnar.

„Ég ber ábyrgð á því sem er að gerast þarna.“

Gunnar er meðal fimm ákærðu og sömuleiðis tæknistjóri Perlunnar. Þá er Heimir Örn Árnason, forseti bæjarstjórnar, ákærður í málinu en hann kom að málinu fyrir hönd Handknattleiksdeildar KA.

KA segist sýna því skilning að málið þurfi að reka áfram í þeim farvegi sem það sé í nú þar til niðurstaða fæst.