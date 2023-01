Ísland með stórleik í erlendum tónlistarmyndböndum

Lífið á Vísi tók saman nokkur tónlistarmyndbönd erlendra tónlistarmanna sem voru tekin upp á Íslandi en þau má finna hér fyrir neðan.

Take That - Patience

Enska poppsveitin Take That var stofnuð árið 1990 og á marga smelli að baki sér. Á meðal þeirra er lagið Patience frá árinu 2006, sem hvetur hlustendur til að tileinka sér þolinmæði í lífsins flækjum. Tónlistarmyndbandið var skotið á Íslandi og sýnir hljómsveitameðlimi ráfa um svartar strendur og draga míkrafón standa á eftir sér.

Myndbandið endar svo á þeim öllum saman á kletti að syngja á móti kraftmiklum öldum sem mætti jafnvel líkja við lífsins ólgusjó. Leikstjóri myndbandsins er David Mould og myndbandið er með 28 milljón áhorf inn á myndbandsveitunni Youtube.

Justin Bieber - I'll Show You

Íslandsheimsókn Justin Bieber vakti mikla athygli árið 2016 en eftir að hafa skotið tónlistarmyndband hér yfir sumarið hélt hann tvenna tónleika um haustið og hefur því að sjálfsögðu fengið nafnbótina Íslandsvinur. Í myndbandinu sem er við lagið I'll Show You syndir Bieber í Jökulsárlóni, rennir sér á hjólabretti eftir flugvélarflakinu á Sólheimasandi og kemur við á ýmsum þekktum íslenskum stöðum á borð við Fjaðrárgljúfur og Seljalandsfoss á meðan hann syngur um erfiðar hliðar frægðinnar.

Leikstjóri myndbandsins er Rory Kramer en Rory hefur meðal annars sagt að Ísland hafi orðið fyrir valinu því Bieber hafði þá aldrei komið hingað en alltaf langað til þess. Myndbandið er með hvorki meira né minna en 505 milljón áhorf á Youtube.

David Guetta ft. Sia - She Wolf (Falling To Pieces)

Franski plötusnúðurinn David Guetta gaf út danssmellinn She Wolf (Falling To Pieces) ásamt áströlsku tónlistarkonunni Sia árið 2011. Tónlistarmyndbandið var skotið hér á suðurströnd Íslands og er leikstýrt af Hiro Murai.

Hin íslenska Eva Katrín Baldursdóttir fór með hlutverk kvenúlfsins og sést meðal annars stökkbreytast í úlf en myndbandið er með 555 milljón áhorf inni á Youtube.

Laleh - Some Die Young

Sænska söngkonan Laleh gaf út lagið Some Die Young í janúar mánuði ársins 2012 og sendi frá sér tvær útgáfur af tónlistarmyndböndum, hið síðara tekið upp hér á Íslandi. Lagið varð að eins konar sameiningarlagi norsku þjóðarinnar í tengslum við árásirnar í Útey árið 2011. Textinn fjallar um að missa einhvern nákominn en gefast ekki upp á voninni um að hlutirnir verði betri á endanum.

Myndbandinu er leikstýrt af Laleh sjálfri og er með rúmlega 2,3 milljón áhorf á Youtube.

Hurts - Stay

Hljómsveitin Hurts hélt tónleika hér á landi árið 2011 og hafði hún áður vakið athygli meðal Íslendinga, þá sérstaklega fyrir tónlistarmyndband við lagið Stay sem var tekið upp á Íslandi. Íslendingar spila veigamikið hlutverk í myndbandinu en Anna Þóra Alfreðsdóttir fer með hlutverk konunnar sem söngvari Hurts er hugfanginn af og þær Alexandra Mjöll, Angela og Inga Rán fara með hlutverk dansara.

Leikstjóri myndbandsins er Dave Ma og er það með 57 milljón áhorf á Youtube.

Avril Lavigne - Head Above Water

Kanadíska popp rokk stjarnan Avril Lavigne sendi frá sér tónlistarmyndband við lagið Head Above Water árið 2018 og atburðarrás myndbandsins gerist á Íslandi, í Reynisfjöru og víðar. Það sést þó aldrei framan í Avril Lavigne sjálfa í skotum sem eiga sér stað í íslenskri náttúru og gæti því verið að myndbandið hafi verið tekið upp í tveimur hlutum. Annars vegar í tökuveri með Lavigne sjálfri og með aukaleikara hér á landi. Leikstjóri myndbandsins er Elliott Lester og myndbandið er með 123 milljónir áhorfa á Youtube.

Zara Larsson, MNEK - Never Forget You

Sænska poppstjarnan Zara Larsson er Íslandsvinur mikill en hún hefur meðal annars haldið tónleika hér á landi, bæði sem upphitunaratriði fyrir Ed Sheeran og með sína eigin tónleika. Árið 2016 gaf hún út lagið Never Forget You ásamt breska tónlistarmanninum MNEK en íslensk náttúra og galdrar spila stórt hlutverk í myndbandinu.

Söguþráðurinn segir frá ungri stúlku sem vingast við einhvers konar goðsagnarkennda veru en þau halda í vináttuna í gegnum lífið. Leikstjóri er Richard Paris Wilson og myndbandið er með 518 milljón áhorf á Youtube.

Bon Iver- Holoscene

Indie-Folk sveitin Bon Iver er mynduð af tónlistarmanninum Justin Vernon og einkennist hljóðheimur hans af hugljúfum tónum í bland við einstaka angist sem kallar gjarnan fram gæsahúð hjá hlustendum.

Árið 2011 sendi Bon Iver frá sér tónlistarmyndband við lagið Holoscene og má þar sjá íslenska náttúru skarta sínu fegursta á Suðurlandinu. Þar má sjá hinn þá sjö ára gamla Helga Rúnar Bjarnason í aðalhlutverki sem í myndbandinu byrjar daginn sinn í torfkofa og heimsækir síðan ýmsar náttúruperlur á borð við Seljalandsfoss og Jökulsárslón. Leikstjóri er NABIL.

Myndbandið var á sínum tíma frumsýnt á heimasíðu National Geographic og hefur eflaust vakið athygli á landinu okkar. Á Youtube hefur það að minnsta kosti fengið 103 milljón áhorf.

Westlife - What About Now

Írska strákasveitin Westlife tók upp tónlistarmyndband við lagið What About Now hér á Íslandi árið 2009. Myndbandinu er leikstýrt af Philip Andelman og sýnir tónlistarmennina syngja saman um angist ástarinnar úti í frosti og kulda en það var meðal annars tekið upp við Jökulsárlón og umhverfið einkennist af jöklum, snjó og norðurljósadýrð. Myndbandið kom út í byrjun ársins 2011 og er með rúmlega 23 milljón áhorf á Youtube.

Mel C - Never Be The Same Again

Eftir að ofurstelpusveitin Spice Girls lagði upp laupana reyndu meðlimirnir fyrir sér sem sóló söngkonur. Íþrótta Spice-in Mel C var engin undantekning frá því en hún gaf meðal annars út smellinn Never Be The Same Again árið 1999.

Þrátt fyrir að meginhluti myndbandsins sé tekinn upp í Miami bregður Bláa Lóninu fyrir í nokkrum senum. Leikstjóri er Francis Lawrence og TLC söngkonan heitna Lisa „left eye“ Lopez kemur einnig fram í myndbandinu með Mel C.

Damien Rice - I Don’t Want To Change You

Damien Rice hefur eytt meiri tíma á Íslandi en margir aðrir Íslandsvinir en hann hefur unnið mikið í tónlist sinni hér og tók meðal annars upp tónlistarmyndband við lagið I don´t want to change you á Íslandi.

Myndbandinu er leikstýrt af Stefáni Árna Þorgeirssyni og Sigurði Kjartanssyni og sýnir Damien Rice blautan við bryggju, dansandi og hoppandi út í. Myndbandið er með tæplega 19 milljón áhorf á Youtube.

Elliphant - Down On Life

Hin sænska Ellinor Miranda Salome Olovsdotter notast við listamannsnafnið Elliphant. Árið 2012 sendi hún frá sér tónlistarmyndband við lagið Down on Life en það er tekið upp hér á Íslandi. Fjalladýrð, hestar, strendur og sjór eru í forgrunni og virðist einnig ein senan vera tekin upp í Bláa lóninu þar sem söngkonan blæs tyggjókúlur í góðra vina hópi. Leikstjóri myndbandsins er Tim Erem en myndbandið er með 7,624,250 áhorf á Youtube.

Alice DeeJay - Back in my Life

Næntís sveitin Alice DeeJay sló í gegn með smellinn Better Off Alone árið 1999. Árið 2000 sendi hún frá sér lagið Back in my life en tónlistarmyndbandið er tekið upp á Íslandi og sýnir söngkonu sveitarinnar Judith Anna Pronk meðal annars ganga eftir Reynisfjöru í síðum og glansandi silfurkjól. Myndbandið er með tæplega 19 milljón áhorf á Youtube.