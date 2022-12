Gríðarleg stemning myndaðist í Sambíóunum Egilshöll í gærkvöldi á forsýningu stórmyndarinnar Avatar: The Way of Water. Eftirvænting fyllti andrúmsloftið í anddyrinu þar sem bíógestir biðu í röð sem náði alveg út á stétt.

Leikstjórinn James Cameron sýnir aftur snilli sína með Avatar: The Way of Water sem er framhald af Avatar sem kom út fyrir þrettán árum síðan og er enn þann dag í dag tekjuhæsta kvikmynd allra tíma á heimsvísu. Nýja myndin gerist um áratug á eftir þeirri fyrri. Hún segir frá Sully fjölskyldunni sem þarf að gera allt sem hún getur til þess að vernda íbúa Pandora plánetunnar þegar ógn steðjar að þeim. Það var öllu til tjaldað í Sambíóunum Egilshöll í gærkvöldi og þemað bersýnilega blátt en gestir gengu bláan dregil og blár bjarmi lýsti upp salinn. Íslenskar stjörnur létu sig ekki vanta á frumsýningu myndarinnar en meðal gesta voru Gísli Örn Garðarsson leikari, Gústi B fjölmiðlamaður, Sigga Lund útvarpskona, Gunnar Hansson leikari, Agla María knattspyrnukona, Tommi Steindórs og Ómar Úlfur útvarpsmenn, Ásgeir Kolbeins og Hera Gísla ásamt öðru frábæru fólki. Leikarinn Gísli Örn Garðarsson mætti með börnin. sambíó Ásgeir Kolbeins og Bryndís Hera mættu ásamt syni sínum. sambíó Útvarpsmaðurinn Ómar Úlfur mætti ásamt syni sínum. sambíó Útvarpsmaðurinn Gústi B ásamt vinkonu sinni Gurrý. sambíó Leikarinn Gunnar Hansson lét sig ekki vanta. sambíó Þóra Clausen, dagskrárstjóri Stöðvar 2 og afhafnamaðurinn Bjarnólfur Lárusson. sambíó Körfuboltaþjálfarinn Hraunar Karl og útvarpsmaðurinn Tommi Steindórs. sambíó Knattspyrnukonan Agla María Albertsdóttir ásamt móður sinni, Elínu Þórðardóttur. sambíó Jón Trausti Ólafsson, forstjóri Öskju og Edda Björk Kristjánsdóttir. sambíó Ólöf Elíasdóttir ásamt útvarpskonunni Siggu Lund. sambíó Hafsteinn Sæmundsson umsjónarmaður hlaðvarpsins Bíóblaður ásamt Guðnýju Björgu Helgadóttur sambíó Útvarpsmennirnir Freyr Friðfinns og Björn Kristjánsson. sambíó Bíógestir gengu bláa dregilinn. sambíó