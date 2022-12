Guðir verða drepnir hjá Amazon

Samkvæmt frétt Entertainment Weekly hefur Rafe Judkins tekið að sér að gera þættina en hann er einnig að gera þættina Wheel of Time fyrir Amazon sem byggja á samnefndri bókaseríu. Þeir Mark Fergus og Hawk Ostby munu skrifa þættina en þeir eru hvað þekktastir fyrir að skrifa handrit myndanna Children of Men og Iron Man.

Þættirnir eiga að byggja á God of War leiknum frá 2018. Hann gerist eftir að Kratos hefur drepið Seif föður sinn og brennt Ólympus til grunna og sest í helgan stein í Miðgarði Ásatrúnnar. Þar hefur hann hitt konu og eignast með henni dreng, sem heitir Atreus.

Eðli málsins samkvæmt fjallar leikurinn ekki um það að Kratos hafi lifað hamingjusamur til endaloka alheimsins, heldur kemur ýmislegt upp á og mikið ævintýri hefst.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Engar upplýsingar liggja fyrir um hverjir eiga að leikja Kratos, Atreus og aðrar persónur God of War. Christopher Judge, sem talsetur Kratos, hefur gefið í skyn að hann hafi áhuga á að leika Kratos.

Amazon hefur fyrir gert samninga um framleiðslu þætti sem byggja á Fallout leikjunum og jafnvel Mass Effect, þó lítið hafi frést af þeim þáttum síðan Amazon tryggði sér réttinn á þeim. Þá gefur HBO á næsta ári út þætti sem byggja á Last of Us leikjunum. Paramount er að gera Halo þætti og Netflix hefur verið að gera þætti um söguheim Witcher, þó þeir byggi meira á bókunum en leikjunum.

Hér að neðan má sjá stiklu leikjarins frá 2018.