Dansarinn tWitch er látinn

TMZ greinir frá þessu og segir dansarann jafnframt hafa fallið fyrir eigin hendi. Hann hafi skotið sjálfan sig á hóteli í Los Angeles.

Dansarinn varð þekktur fyrir að lenda í öðru sæti danskeppninnar „So You Think You Can Dance.“ Árið 2014 hóf hann störf sem plötusnúður og framleiðandi fyrir „The Ellen Show“ með Ellen DeGeneres.

Boss var giftur, þriggja barna faðir.

Hér að neðan má sjá myndband sem þáttastjórnandinn Ellen DeGeneres lét gera tWitch til heiðurs þegar þættirnir hættu göngu sinni.