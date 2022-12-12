Lífið

Hildur Guðnadóttir hlýtur Golden Globe tilnefningu fyrir Women Talking

Sylvía Rut Sigfúsdóttir skrifar
Hildur Guðnadóttir tónskáld á Óskarsverðlaunahátíðinni 2020.
Hildur Guðnadóttir tónskáld á Óskarsverðlaunahátíðinni 2020.

Tilnefningarnar til Golden Globe verðlaunanna voru tilkynntar rétt í þessu. Tónskáldið Hildur Guðnadóttir hlýtur tilnefningu fyrir Women Talking þar sem Rooney Mara og Frances McDormand fara með aðalhlutverk.

Hér fyrir neðan má sjá tilnefningarnar til Golden Globe verðlaunanna sem afhent verða árið 2023.

Besta dramamynd

  • AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • ELVIS (Warner Bros)
  • THE FABELMANS (Universal Pictures)
  • TÁR (Focus Features)
  • TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)

Besta leikkonan - Drama

  • CATE BLANCHETT - TÁR
  • OLIVIA COLMAN - EMPIRE OF LIGHT
  • VIOLA DAVIS-  THE WOMAN KING
  • ANA DE ARMAS - BLONDE
  • MICHELLE WILLIAMS - THE FABELMANS

Besti leikarinn - Drama 

  • AUSTIN BUTLER - ELVIS
  • BRENDAN FRASER - THE WHALE
  • HUGH JACKMAN - THE SON
  • BILL NIGHY - LIVING
  • JEREMY POPE - THE INSPECTION

Besta söng- eða gamanmyndin

  • BABYLON (Paramount Pictures)
  • THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)
  • EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)
  • GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)
  • TRIANGLE OF SADNESS (Neon)

Besta leikkonan - Söng- eða gamanmynd

  • LESLEY MANVILLE - MRS. HARRIS GOES TO PARIS
  • MARGOT ROBBIE - BABYLON
  • ANYA TAYLOR-JOY THE MENU
  • EMMA THOMPSON - GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
  • MICHELLE YEOH - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Besti leikarinn - Söng- eða gamanmynd

  • DIEGO CALVA BABYLON
  • DANIEL CRAIG GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY
  • ADAM DRIVER WHITE NOISE
  • COLIN FARRELL THE BANSHEES OF INISHERIN
  • RALPH FIENNES THE MENU

Besta teiknimyndin

  • GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO (Netflix)
  • INU-OH (GKIDS)
  • MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)
  • PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)
  • TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Besta myndin sem er ekki á ensku (áður besta erlenda myndin)

  • ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)
  • ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)
  • CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)
  • DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)
  • RRR (INDIA) (Variance Films)

Besta leikkona í aukahlutverki í kvikmynd

  • ANGELA BASSETT - BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
  • KERRY CONDON - THE BANSHEES OF INISHERIN
  • JAMIE LEE CURTIS - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
  • DOLLY DE LEON - TRIANGLE OF SADNESS
  • CAREY MULLIGAN - SHE SAID

Besti leikari í aukahlutverki í kvikmynd

  • BRENDAN GLEESON - THE BANSHEES OF INISHERIN
  • BARRY KEOGHAN - THE BANSHEES OF INISHERIN
  • BRAD PITT - BABYLON
  • KE HUY QUAN - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
  • EDDIE REDMAYNE - THE GOOD NURSE

Besta kvikmyndaleikstjórn

  • JAMES CAMERON - AVATAR: THE WAY OF WATER
  • DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
  • BAZ LUHRMANN - ELVIS
  • MARTIN MCDONAGH - THE BANSHEES OF INISHERIN
  • STEVEN SPIELBERG - THE FABELMANS

Besta kvikmyndahandritið

  • TODD FIELD - TÁR
  • DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
  • MARTIN MCDONAGH -THE BANSHEES OF INISHERIN
  • SARAH POLLEY - WOMEN TALKING
  • STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER - THE FABELMANS

Besta tónlistin

  • CARTER BURWELL - THE BANSHEES OF INISHERIN
  • ALEXANDRE DESPLAT - GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO
  • HILDUR GUÐNADÓTTIR - WOMEN TALKING
  • JUSTIN HURWITZ - BABYLON
  • JOHN WILLIAMS - THE FABELMANS
Tónskáldið Hildur Guðnadóttir tók við Óskarsverðlaunum, fyrst Íslendinga. Hún hefur einnig fengið Emmy, Grammy, BAFTA, Golden Globe, og Critic's Choice verðlaun.Getty

Besta frumsamda lagið 

  • CAROLINA — WHERE THE CRAWDADS SING. Lag og texti eftir Taylor Swift
  • CIAO PAPA — GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO. Lag eftir Alexandre Desplat og texti eftir Roeban Katz og Guillermo del Toro.
  • HOLD MY HAND — TOP GUN: MAVERICK. Lag eftir Lady Gaga, BloodPop og Benjamin Rice. Texti eftir Lady Gaga og BloodPop.
  • LIFT ME UP — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. Lag og texti eftir ems, Rihanna, Ryan Coogler og Ludwig Göransson.
  • NAATU NAATU” — RRR. Lag eftir M.M. Keeravani og texti eftir Kala Bhairava og Rahul Sipligunj.

Bestu dramaþættirnir

  • BETTER CALL SAUL AMC+/AMC
  • THE CROWN NETFLIX
  • HOUSE OF THE DRAGON HBO MAX
  • OZARK NETFLIX
  • SEVERANCE APPLE TV+

Besta dramaleikkonan

  • EMMA D'ARCY HOUSE OF THE DRAGON
  • LAURA LINNEY OZARK
  • IMELDA STAUNTON THE CROWN
  • HILARY SWANK ALASKA DAILY
  • ZENDAYA EUPHORIA

Besti dramaleikarinn

  • JEFF BRIDGES THE OLD MAN
  • KEVIN COSTNER YELLOWSTONE
  • DIEGO LUNA ANDOR
  • BOB ODENKIRK BETTER CALL SAUL
  • ADAM SCOTT SEVERANCE

Besta þáttaröðin - Söngur- eða gaman

  • ABBOTT ELEMENTARY ABC
  • THE BEAR FX
  • HACKS HBO MAX
  • ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU
  • WEDNESDAY NETFLIX

Besta leikkonan í söng- eða gamanþætti

  • QUINTA BRUNSON ABBOTT - ELEMENTARY
  • KALEY CUOCO - THE FLIGHT ATTENDANT
  • SELENA GOMEZ - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • JENNA ORTEGA - WEDNESDAY
  • JEAN SMART - HACKS

Besti leikarinn í söng- eða gamanþætti

  • DONALD GLOVER - ATLANTA
  • BILL HADER - BARRY
  • STEVE MARTIN - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • MARTIN SHORT - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • JEREMY ALLEN - WHITE THE BEAR

Fleiri tilnefningar má finna á vef verðlaunanna Goldenglobes.com.

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