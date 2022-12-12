Hildur Guðnadóttir hlýtur Golden Globe tilnefningu fyrir Women Talking

Hér fyrir neðan má sjá tilnefningarnar til Golden Globe verðlaunanna sem afhent verða árið 2023.
Besta dramamynd
- AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- ELVIS (Warner Bros)
- THE FABELMANS (Universal Pictures)
- TÁR (Focus Features)
- TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)
Besta leikkonan - Drama
- CATE BLANCHETT - TÁR
- OLIVIA COLMAN - EMPIRE OF LIGHT
- VIOLA DAVIS- THE WOMAN KING
- ANA DE ARMAS - BLONDE
- MICHELLE WILLIAMS - THE FABELMANS
Besti leikarinn - Drama
- AUSTIN BUTLER - ELVIS
- BRENDAN FRASER - THE WHALE
- HUGH JACKMAN - THE SON
- BILL NIGHY - LIVING
- JEREMY POPE - THE INSPECTION
Besta söng- eða gamanmyndin
- BABYLON (Paramount Pictures)
- THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)
- EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)
- GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)
- TRIANGLE OF SADNESS (Neon)
Besta leikkonan - Söng- eða gamanmynd
- LESLEY MANVILLE - MRS. HARRIS GOES TO PARIS
- MARGOT ROBBIE - BABYLON
- ANYA TAYLOR-JOY THE MENU
- EMMA THOMPSON - GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
- MICHELLE YEOH - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
Besti leikarinn - Söng- eða gamanmynd
- DIEGO CALVA BABYLON
- DANIEL CRAIG GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY
- ADAM DRIVER WHITE NOISE
- COLIN FARRELL THE BANSHEES OF INISHERIN
- RALPH FIENNES THE MENU
Besta teiknimyndin
- GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO (Netflix)
- INU-OH (GKIDS)
- MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)
- PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)
- TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Besta myndin sem er ekki á ensku (áður besta erlenda myndin)
- ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)
- ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)
- CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)
- DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)
- RRR (INDIA) (Variance Films)
Besta leikkona í aukahlutverki í kvikmynd
- ANGELA BASSETT - BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
- KERRY CONDON - THE BANSHEES OF INISHERIN
- JAMIE LEE CURTIS - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
- DOLLY DE LEON - TRIANGLE OF SADNESS
- CAREY MULLIGAN - SHE SAID
Besti leikari í aukahlutverki í kvikmynd
- BRENDAN GLEESON - THE BANSHEES OF INISHERIN
- BARRY KEOGHAN - THE BANSHEES OF INISHERIN
- BRAD PITT - BABYLON
- KE HUY QUAN - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
- EDDIE REDMAYNE - THE GOOD NURSE
Besta kvikmyndaleikstjórn
- JAMES CAMERON - AVATAR: THE WAY OF WATER
- DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
- BAZ LUHRMANN - ELVIS
- MARTIN MCDONAGH - THE BANSHEES OF INISHERIN
- STEVEN SPIELBERG - THE FABELMANS
Besta kvikmyndahandritið
- TODD FIELD - TÁR
- DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
- MARTIN MCDONAGH -THE BANSHEES OF INISHERIN
- SARAH POLLEY - WOMEN TALKING
- STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER - THE FABELMANS
Besta tónlistin
- CARTER BURWELL - THE BANSHEES OF INISHERIN
- ALEXANDRE DESPLAT - GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO
- HILDUR GUÐNADÓTTIR - WOMEN TALKING
- JUSTIN HURWITZ - BABYLON
- JOHN WILLIAMS - THE FABELMANS
Besta frumsamda lagið
- CAROLINA — WHERE THE CRAWDADS SING. Lag og texti eftir Taylor Swift
- CIAO PAPA — GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO. Lag eftir Alexandre Desplat og texti eftir Roeban Katz og Guillermo del Toro.
- HOLD MY HAND — TOP GUN: MAVERICK. Lag eftir Lady Gaga, BloodPop og Benjamin Rice. Texti eftir Lady Gaga og BloodPop.
- LIFT ME UP — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. Lag og texti eftir ems, Rihanna, Ryan Coogler og Ludwig Göransson.
- NAATU NAATU” — RRR. Lag eftir M.M. Keeravani og texti eftir Kala Bhairava og Rahul Sipligunj.
Bestu dramaþættirnir
- BETTER CALL SAUL AMC+/AMC
- THE CROWN NETFLIX
- HOUSE OF THE DRAGON HBO MAX
- OZARK NETFLIX
- SEVERANCE APPLE TV+
Besta dramaleikkonan
- EMMA D'ARCY HOUSE OF THE DRAGON
- LAURA LINNEY OZARK
- IMELDA STAUNTON THE CROWN
- HILARY SWANK ALASKA DAILY
- ZENDAYA EUPHORIA
Besti dramaleikarinn
- JEFF BRIDGES THE OLD MAN
- KEVIN COSTNER YELLOWSTONE
- DIEGO LUNA ANDOR
- BOB ODENKIRK BETTER CALL SAUL
- ADAM SCOTT SEVERANCE
Besta þáttaröðin - Söngur- eða gaman
- ABBOTT ELEMENTARY ABC
- THE BEAR FX
- HACKS HBO MAX
- ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU
- WEDNESDAY NETFLIX
Besta leikkonan í söng- eða gamanþætti
- QUINTA BRUNSON ABBOTT - ELEMENTARY
- KALEY CUOCO - THE FLIGHT ATTENDANT
- SELENA GOMEZ - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- JENNA ORTEGA - WEDNESDAY
- JEAN SMART - HACKS
Besti leikarinn í söng- eða gamanþætti
- DONALD GLOVER - ATLANTA
- BILL HADER - BARRY
- STEVE MARTIN - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- MARTIN SHORT - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- JEREMY ALLEN - WHITE THE BEAR
Fleiri tilnefningar má finna á vef verðlaunanna Goldenglobes.com.