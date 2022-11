Í nótt kom út glæný stikla fyrir kvikmyndina Avatar: The Way of Water. Nýja Avatar kvikmyndin er væntanleg í bíóhús hér á landi 16. desember.

Þetta er önnur myndin sem James Cameron gerir um söguheim Avatar og gerist hún rúmum áratug eftir fyrri myndina, sem frumsýnd var árið 2009. Eins og fram hefur komið fara Zoe Saldana, Sam Worthington, Stephen Lang, Giovanni Ribisi og CCH Pounder með aðalhlutverk auk þeirra Kate Winslet; Jemaine Clement, Cliff Curtis, Edie Falco, Vin Diesel, Oona Champlin og Sigourney Weaver. Nýja sýnishornið má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Ný stikla fyrir Avatar: The Way of Water