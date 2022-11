Beyoncé og Björk á lista Grammy verðlaunanna

Plata Bjarkar er tilnefnd í flokknum Besta óhefðbundna tónlistarplatan (e. Best Alternative Music Album). Í flokknum keppir Björk við hljómsveitir á borð við Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs, Big Thief og Wet Leg. Hún hefur fimmtán sinnum verið tilnefnd til verðlaunanna en aldrei unnið.

Toppaði Paul McCartney og gerði jafntefli við eiginmanninn

Með sínum níu tilnefningum varð Beyoncé sá tónlistarmaður sem hefur fengið flestar tilnefningar til Grammy verðlaunanna síðan þau hófu göngu sína, alls 88.

Hún er þó ekki eini listamaðurinn sem situr í efsta sætinu heldur er eiginmaður hennar Jay-Z einnig búinn að fá alls 88 tilnefningar á sínum ferli og er því um jafntefli að ræða. Áður var það Bítillinn Paul McCartney sem átti heiðurinn en hann hefur hlotið alls 81 tilnefningu.

Paul McCartney og John Lennon en áður átti Paul metið. Getty/Bettmann

Kendrick Lamar hlaut átta tilnefningar í ár, Adele og Brandi Carlile báðar sjö en poppstjarnan Harry Styles hlaut sex tilnefningar, meðal annars fyrir lagið As It Was sem besta lag ársins.

Verðlaunin verða veitt þann 5. fe­brú­ar á næsta ári í Los Angeles.

