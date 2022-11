Kvikmyndin E.T. the Extra-Terrestrial hét „Geimveran“ hér á Íslandi. Hér má sjá leikstjóra myndarinnar, Steven Spielberg, ásamt líkaninu sem er til sölu.

Upprunalega líkanið af geimverunni E.T. sem notað var við tökur á kvikmynd Steven Spielberg E.T. The Extra-Terrestrial fer á uppboð í desember. Talið er að líkanið muni seljast á um það bil þrjár milljónir dollara, rúmar 430 milljónir íslenskra króna.