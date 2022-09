Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, hefur gefið kost á sér til forseta Alþýðusambandsins og í gær lýsti hann því yfir að hann vilji að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, verði annar varaforseti þess.

Hún segir í samtali við fréttastofu í morgun að hún sé að íhuga þetta en hafi ekki enn tekið ákvörðun.

Þau eru með meirihluta innan sambandsins og ættu auðveldlega að ná kjöri, eitthvað sem formönnum sumra verkalýðsfélaga líst illa á.

„Ég hef náttúrulega ekkert legið á því að mér þykir þetta undravert ástand þegar forseti hrekkst frá völdum vegna ofbeldis, sem hún hefur nú bara talað mikið um og sagt frá, að það sé fólk sem ætlar að setjast í forystuna. Og þetta er orðin svona blokk sem hefur ekki mikið umburðarlyndi fyrir ólíkum skoðunum og lýðræðislegri umræðu,“ segir Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, formaður Bárunnar stéttarfélags á Suðurlandi. Að hennar sögn eru margir á sama máli og hún en þeir þori hreinlega ekki að láta þær skoðanir í ljós opinberlega af ótta við að vera úthúðað fyrir af Ragnari eða Sólveigu.

„Það er orðin svo mikil heift og reiði og fólk stígur ekki orðið fram því það býst við einhverri sjöfaldri árás ef það segir eitthvað.“

Skilur ekki hvert Ragnar er að fara

Hún segir Alþýðusambandið hafa lifað marga átakatíma en nú sé hún verulega hugsi um framtíð þess.

„Alþýðusambandið hefur lifað lifað af alls konar karaktera. En ég er hreinlega bara hugsandi því að við erum að sjá það að stór félög geta bara einokað í rauninni umræðuna í sambandi með ofbeldi í rauninni, bæði þegar fólk stígur ekki fram og það vill ekki fá yfir sig gusuna. Að halda áfram án þess að lýðræðisleg umræða geti átt sér stað, mér líst hreint ekki á það,“ segir Halldóra.

Ragnar og Sólveig hafa verið mjög gagnrýnin á sambandið síðastliðið ár. Halldóra segir þetta vanvirðingu við starfsmenn þess.

„Mér þykir ákaflega vont að heyra Ragnar tala um að það sé allt í skötulíki og það þurfi að fara að virkja Alþýðusambandið. Og þetta eru allt félagsmenn hans,“ segir Halldóra.

„Þetta snýst orðið um persónur og árásir á persónur ekki málefnin. Og ég hef ekki heyrt hann segja í einu einasta viðtali hver ágreiningurinn er.“

Hún segist ekkert hafa heyrt frá Ragnari þegar hann var að íhuga framboð en í samtali við fréttastofu sagðist hann þá ætla að fá það staðfest að stóru aðildarfélög sambandsins væru tilbúin að lægja öldurnar og halda áfram undir sinni forystu.

„Hugsunin er dáldið þannig að það er bara „my way or no way" (við förum mína leið eða enga leið) og það er bara þeirra leið. Og þau vilja í rauninni... Þetta eru orðnir svona einræðistilburðir eiginlega,“ segir Halldóra.

Hún telji að verkalýðshreyfingin hafi tapað trúverðugleika sínum, sérstaklega gagnvart atvinnurekendum. Hún hefur því miklar áhyggjur af komandi kjarasamningum:

„Því að samningar eru samningar og þú verður að ganga svolítið lausnamiðaður til samninga. Þannig að í rauninni þegar það er ekki og búið að gefa það út að það eigi að vera verkföll án þess að vera búin að skila inn kröfugerðum... það eru ákaflega skrýtin vinnubrögð.“