Leikstjórinn Wolfgang Petersen allur

Petersen lést á heimili sínu í Kaliforníu í Bandaríkjunum þann 12. ágúst síðastliðinn. Hann hafði glímt við krabbamein í brisi undanfarin ár.

Petersen fæddist í bænum Emden í Þýskalandi árið 1941. Hann hóf leikstjóraferil sinn í Þýskalandi en komst á alheimskort kvikmyndagerðarinnar eftir að hafa leikstýrt kafbátamyndinni Das Boot árið 1982.

Myndin hlaut fjölmargar tilnefningar til Óskarsverðlauna. Var Petersen tilnefndur fyrir leikstjórn og handrit myndarinnar.

Hann átti að baki langan feril í Hollywood þar sem hann var helst þekkktur fyrir að leikstýra hasarmyndum á borð við Air Force One, In The Line of Fire og The Perfect Storm.