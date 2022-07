Beyoncé sendir frá sér nýja plötu og þakkar aðdáendum sínum

Lemonade og Black is King, síðustu tvö tónlistarverkefni Beyoncé, voru sjónræn og tónlistarmyndböndin tóku virkan þátt í söguþræði laganna, sem mynduðu svo saman heildræna frásögn. Nú virðast lögin tala sínu en Beyoncé hefur sent frá sér textamyndbönd við hvert lag svo auðvelt er að syngja með og ná utan um textann. Þó verður forvitnilegt að fylgjast með hvort sjónrænni útfærslur á lögunum séu væntanlegar.

Break My Soul var fyrsti smellur plötunnar en hann kom út 20. júní síðastliðinn. Plötunni var lekið af hökkurum áður en hún var opinberlega gefin út af Beyoncé en hún gaf út tilkynningu þar sem hún þakkaði aðdáendum sínum fyrir að bíða.

Í Instagram færslu frá söngkonunni skrifar hún meðal annars:

„Plötunni var lekið og þið biðuð öll eftir almennilegu útgáfunni svo þið gætuð öll notið þess saman að hlusta. Ég hef aldrei séð neitt þessu líkt. Ég get ekki þakkað ykkur nóg fyrir ást ykkar og vernd. Ég er þakklát að þið stóðuð upp gegn þeim sem vildi komast inn á klúbbinn snemma. Það er þýðingarmikið fyrir mig. Takk fyrir óhagganlegan stuðning ykkar. Takk fyrir að vera þolinmóð. Við ætlum að taka okkar tíma og njóta tónlistarinnar.

Ég mun halda áfram að gefa allt af mér og gera mitt besta við að færa ykkur hamingju. Ég elska ykkur heitt.“

Beyoncé prýðir forsíðu breska Vogue í júlí mánuði og þar ræðir hún plötuna. Ritstjóri breska Vogue, Edward Enninful, tók viðtalið við Beyoncé og skrifar meðal annars: „Sköpunin hefur verið langt ferli [...] og heimsfaraldurinn hefur gefið henni mun lengri tíma til þess að eyða í að hugsa og endurhugsa allar ákvarðanirnar. Alveg eins og hún vill hafa það.“

Enningful tók einnig viðtal við Beyoncé fyrir breska Vogue í desember 2020 í kjölfar útgáfu á tónlistarkvikmynd hennar Black is King.

Hér má heyra lög plötunnar RENAISSANCE:

I'M THAT GIRL

COZY

ALIEN SUPERSTAR

CUFF IT

ENERGY

BREAK MY SOUL

CHURCH GIRL

PLASTIC OFF THE SOFA

VIRGO'S GROOVE

MOVE

HEATED

THIQUE

ALL UP IN YOUR MIND

AMERICA HAS A PROBLEM

PURE/HONEY

SUMMER RENAISSANCE