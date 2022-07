Interaktywna wycieczka po polu lawy na Reykjaness

Na stronie internetowej biura turystycznego Reykjaness, można odbyć wirtualną wycieczkę po miejscu erupcji wulkanu w Fagradalsfjall. Interaktywna mapa składa się z pięciu 360-stopniowych zdjęć, które są połączone z 25 innymi zdjęciami.

Projektem kierował Hörður Kristleifsson, fotograf agencji turystycznej z Reykjaness. W rozmowie z agencją prasową mówi, że pracownicy agencji otrzymują od turystów wiele pytań dotyczących, m.in. tego, który szlak jest najlepszy.

„Zauważyłem, że brakuje dobrych zdjęć poglądowych tego obszaru. To pomaga ludziom przygotować trasę pieszą i daje możliwość zobaczenia miejsca osobom, które nie mogą samodzielnie chodzić” mówi Hörður.

Powiedział, że odbiór jego projektu był całkiem dobry i ludzie doceniają to co zrobił. Niektórzy mówią, że po pieszej wycieczce oglądali jego zdjęcia, aby lepiej zapoznać się z okolicą i tym co widzieli.

Hörður wykonał podobny projekt, gdy erupcja wulkanu jeszcze trwała, ale wtedy nie było możliwe zbadanie całego obszaru w tym samym czasie. Jest to pierwszy obszar, który przygotował w ten sposób, ale przyznał, że zamierza zrobić podobne zdjęcia dla głównych atrakcji turystycznych kraju.

„To są jedyne dostępne interaktywne zdjęcia lotnicze tego obszaru. Kartografowie nie zaktualizowali jeszcze swoich zdjęć satelitarnych, więc nie jest możliwe zbadanie zasięgu tamtejszej lawy” mówi Hörður.

Na zdjęciach zaznaczone są wszystkie nazwy okolicznych miejscowości, a miejsca erupcji można zobaczyć z perspektywy Langahrygg, Meradal, Fagradalsfjall, głównego krateru oraz z Keilir.

Na stronie Áfangastaðastofa Reykjaness można zobaczyć zdjęcia, które Hörður wykorzystał w projekcie, a także zdjęcia z czasów, gdy jeszcze trwała erupcja.