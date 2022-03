Parkódín znika z aptek

Islandzka Agencja Leków wydała w środę oświadczenie, że pacjenci chorzy na COVID-19 mogą kupić 10 tabletek Parkódín bez recepty. Decyzja ta doprowadziła do tego, że w aptekach pojawiła się bardzo duża liczba klientów i nagle wzrosło zapotrzebowanie na ten lek. Þórbergur Egilsson, szef działu detalicznego sieci aptek Lyfja, skrytykował metody pracy Islandzkiej Agencji Leków.

Agencja wydała tymczasowe pozwolenie na wykup leków bez recepty, co poskutkowało natychmiastowym wzrostem sprzedaży tego leku.

Þórbergur powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że w sieci aptek Lyfja, już dawno wyprzedano wszystkie opakowania zawierające 10 tabletek leku Parkódín. Podkreślił również, że zachęcanie zarażonych Covid-19 do chodzenia do aptek i samodzielnego odbierania leków jest niebezpieczne, ponieważ naraża to personel i inne osoby w aptece na zakażenie się wirusem.

„Wszystkie instytucje opieki zdrowotnej proszą aby osoby zarażone wirusem nie przyjeżdżały do placówek, ale Islandzka Agencja Leków z własnej inicjatywy zaczęła kierować osoby chore do aptek. Co oczywiście stało się bez żadnego porozumienia z nami” dodał.

Wyprzedano wszystkie opakowania Parkódín zawierające po 10 tabletek i obecnie większe paczki są dzielone.

„Obecnie nie mam szczegółowych informacji dotyczących tego jak wyglądają zapasy Parkódín i trudno jest powiedzieć co będzie dalej” komentował Þórbergur.

Oczywiście chodzi o służenie ludziom i dostarczanie lekarstw tym, którzy ich potrzebują. Nie cieszy nas jednak to, że Islandzka Agencja Leków podąża odwrotną ścieżką niż inne instytucje opieki zdrowotnej i kieruje osoby zarażone koronawirusem do aptek w celu uzyskania leku.

Dziś Islandzka Agencja Leków powtórzyła zalecenia władz epidemiologicznych i poprosiła chorych, aby woleli zostać w domu i poprosić innych o lekarstwo dla nich. Aby otrzymać lek dla kogoś innego, osoba, o której mowa, musi posiadać ważne pełnomocnictwo do jego odbioru i posiadać przy sobie zaświadczenie Covid-19 osoby, która o to wnioskuje.