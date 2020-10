Wspieramy protestujące Polki! Styðjum mótmæli sem nú eiga sér stað í Póllandi.

Wspieramy protestujące Polki! Nie dla zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej w Polsce! Takimi hasłami organizatorki kolejnej pokojowej manifestacji, która odbyła się wczoraj w Reykjaviku, wzywały do udziału w proteście przeciwko czwartkowemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce.

Protest został zorganizowany po to aby pokazać wsparcie z kobietami w Polsce, które już od paru dni codziennie maszerują ulicami miast i miasteczek walcząc o swoje prawa.

Ilość osób, które pojawiły się na manifestacji zaskoczyła wszystkich i jest dowodem na to, że ludzie nie zgadzają się z tym jakie decyzje podejmuje rząd Polski. Wśród protestujących pojawili się także Islandczycy oraz obcokrajowcy, którzy wspierają walkę o prawa kobiet.

Akcja przyciągnęła dziesiątki osób, które przemaszerowały z flagami, transparentami i oczywiście maseczkami na twarzach, od budynku Ambasady RP pod budynek parlamentu do pomnika Ingibjörg H. Bjarnason, która była pierwszą kobietą wybraną do islandzkiego parlamentu .

„Dla nas, emigrantów, obecna sytuacja w Polsce jest szczególnie trudna i przykra, że nie możemy razem z naszymi rodakami wyjść na ulice i zaprotestować. Przeciwko piekłu kobiet. Przeciwko odbieraniu prawa do decydowania o sobie i swoim ciele” piszą organizatorki.

Przemarsz miał charakter pokojowy i w związku z pandemią i panującymi obostrzeniami ludzie byli proszeni o założenie maseczek oraz zachowywanie dystansu 2 metrów.

Tłum przemaszerował ulicami Reykjaviku wykrzykując hasła, które unoszą się od wielu dni nad ulicami polskich miast. Ludzie stracili cierpliwość do działań rządu i da się to wyczuć podczas manifestacji.

Protest 23/10/2020 - Piekło Kobiet, nie dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego Kaśka Paluch

Na wielu transparentach pojawiały się hasła: „To jest jakiś dramat”, „Myślę Czuję Decyduję”, „Mamy dość”. Głównym hasłem, które można było nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć w Reykjaviku jest „Wypierdać”.

Kaśka Paluch

Wśród polskojęzycznych haseł pojawiły się także transparenty po islandzku i angielsku: „Samstaðan er okkar vopn” czyli „Solidarność jest naszą bronią” oraz „Kaczyński! Mind your own pussy”, „I am tired of this shit.”

Protest 26/10/2020 - nie dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego Kaśka Paluch

Podczas protestów pod budynkiem Ambasady RP, organizatorki przybliżyły zebranym powód manifestacji. Przemówienia były przygotowane w trzech językach, dzięki czemu wszyscy mogli dowiedzieć się o sytuacji w Polsce.

Powodem całej akcji jest orzeczenie Trybunały Konstytucyjnego, który przyjął większością głosów zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, i że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest niezgodne z Konstytucją.

Justyna Grosel, aktywistka i jedna z organizatorek protestu Piekło Kobiet oraz grupy Dziewuchy Islandia, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Kaśka Paluch

Poniżej znajduje się tekst przemówienia w języku islandzkim i polskim.

Við erum manneskjur. Við erum innflytjendur. Við erum Evrópubúar. Við erum heimsborgarar. Við erum frá Póllandi. Og þess vegna erum við fokking reiðar. Kvikyndislegur hugsunarháttur og klikkaðar hugmyndir sem pólsk stjórnvöld leiða í lög hafa náð nýjum hæðum. Héðan liggur leiðin aðeins til helvítis. Kvennavítis. Helvítis hvað varðar rétt til að fjölga sér, taka ákvarðanir, vera upplýstar. Helvítis nútíma heims sem stýrður er af menntamönnum sem skortir alla tilfinningagreind. Helvítis sem stýrt er með harðri hendi, með íhaldssemi að leiðarljósi og sem dæmir fólk til þjáningar.

Ströngum lögum sem banna þungunarrof í Póllandi vex nú ásmeginn þökk sé ákvörðun Stjórnarskrárdómstólsins. Þann 22.10.2020 dæmdi Stjórnarskrárdómstóllinn í nafni Lýðveldisins Póllands að 2. liður 1. mgr. a-liðar 4. gr. laga frá 7. janúar 1993 um ákvarðanir sem snúa að stofnun fjölskyldu, vernd fóstra og aðstæður sem leyfa þungunarrof stangast á við 38. gr. í tengslum við 30. gr. í tengslum við 3. mgr. 31. gr. Stjórnarskrár Lýðveldisins Póllands.

Tekið var til athugunar hvort þetta, auk fleiri ákvæða, séu í samræmi við Stjórnarskrá Lýðveldisins Póllands vegna þess að þau heimila mannakynbótaaðgerðir er varða réttindi ófæddra barna til lífs og skilyrða vernd ófæddra barna til lífs eftir heilsufari sem telst óleyfileg bein mismunum, heimila þungunarrof án nægjanlegrar réttlætingar á nauðsyn þess að vernda önnur gildi, réttindi eða stjórnarskrárbundið frelsi og nýta óskilgreind skilyrði fyrir þessa leyfisveitingu og brjóta á þann hátt á stjórnarskrárbundnum rétti til mannlegs lífs.

Lögunum verður nú breytt. Í Póllandi er til orðatiltæki sem segir: „pappír tekur við öllu”. En þetta eru ekki orð fantasíurithöfundar á geðlyfjum, heldur lagaaðgerðir sem munu hafa áhrif á líf allra manna og kvenna í Póllandi, allar fjölskyldur. Hvert stefnir Pólland? Hvers konar land vill það vera á komandi árum? Hver er tilgangurinn með þessum aðgerðum gegn konum? Ef einhver heldur að núverandi staða sé uppmögnuð, vinstrisinnuð ólga ætti hann að setja sig í eftirfarandi spor. Móðir þín lendir í áhættumeðgöngu. Dóttir þín fær að vita að hún ber látið fóstur undir belti. Konan þín kemur heim og tjáir þér lafhrædd að barnið sem þið þráið svo heitt er með fósturgalla sem eru það alvarlegir að það mun ekki lifa einn dag. Það ert þú sem ert ólétt og fósturmissir er aðeins tímaspursmál en þú getur ekkert gert - þú gengur um með tímasprengju og ef ekki er gripið inn í munt þú aldrei framar geta átt börn. Hvorki þú né þinn heittelskaði. Hamingjusama fjölskyldan heyrir sögunni til.

Segjum NEI við pólsku KVENNAVÍTI!

Nei við KVENNAVÍTI í heiminum öllum!

Protest Piekło Kobiet, nie dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego Kaśka Paluch

Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy imigrantami. Jesteśmy Europejkami. Jesteśmy obywatelkami świata. Pochodzimy z Polski. I dlatego jesteśmy wkurwione. Bestialskie myślenie i paranoiczne pomysły, jakie władza w Polsce wprowadza w życie dotarły do swojego szczytu. Stąd już tylko do piekła. Piekła kobiet. Piekła rozrodczego. Piekła decyzji. Piekła niewiedzy. Piekła współczesnego świata kierowanego ludźmi wykształconymi bez grama inteligencji emocjonalnej. Piekła, kierowanego przez zamordyzm, konserwatyzm, skazujący ludzi na cierpienie.

Restrykcyjne prawo antyaborcyjne w Polsce zostało umocnione decyzją TK. Dnia 22 10 2020 Trybunał Konstytucyjny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zawyrokował, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pod rozprawę został wzięty również art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 38 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację,

oraz:

art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 2 i art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego.

Prawo zostanie zmienione. Jest powiedzenie polskie, że „papier przyjmie wszystko“. Nie są to jednak słowa psychodelicznego fantasty, ale działania prawne, które wpłyną na życie wszystkich Polek i Polaków, wszystkich rodzin.

Gdzie dąży Polska? Gdzie chce się znaleźć w kolejnych latach? Co działania przeciw kobietom mają przynieść? Jeśli ktoś uważa, że ta sytuacja jest nadmuchanym lewackim, niedorzecznym pieniem się niech postawi się w prostej sytuacji.

To Twoja matka zachodzi w zagrożoną ciążę. To Twoja córka dowiaduje się, że nosi w sobie martwy płód. To Twoja żona przychodzi do domu i przerażona mówi Ci, że którego tak pragniecie ma wady płodu w stopniu, który nie pozwoli mu przeżyć dnia. To Ty jesteś w ciąży, której utrata przez poronienie to kwestia czasu, ale nie masz prawa nic z tym zrobić i chodzisz, żyjesz z bombą zegarową w swoim ciele a przedłużanie tego stanu na pewno spowoduje, że nigdy więcej nie będziesz mogła mieć dzieci. Ani Ty, ani Twój ukochany. Nie będzie szczęśliwej rodziny.

Nie dla PIEKŁA KOBIET w Polsce! Nie dla PIEKŁA KOBIET na świecie!