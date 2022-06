Air Canada wznowiła loty z lotniska Keflavík

Linie lotnicze Air Canada wznowiły letnie loty między Toronto i Montrealem a lotniskiem w Keflaviku. Ostatni lot kanadyjskich linii lotniczych był w 2019 roku. Obecnie planowane są loty, które będą odbywać się 4 razy w tygodniu do i z Toronto oraz 3 razy w tygodniu do i z Montrealu.

W komunikacie spółki Isavia poinformowano o tym, że pierwszy lot linii do Montrealu odbył się w czwartek, a w piątek do Toronto.

„To bardzo ekscytująca wiadomość dla naszych klientów w Islandii, którzy mogą teraz zacząć planować kolejną podróż, by na nowo odkrywać Kanadę” powiedział Marc Sam, przedstawiciel Air Canada.

„Nasze bezpośrednie loty z Keflaviku do Toronto i Montrealu umożliwią naszym klientom na Islandii dotarcie bezpośrednio do Kanady, a stamtąd do miejsc w Ameryce Północnej i Południowej. Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie pasażerów na pokładzie” dodał.

Islandia jest popularnym kierunkiem

„Serdecznie witamy linie lotnicze Air Canada z powrotem na lotnisku w Keflavik, po dwuletniej przerwie z powodu epidemii” mówił w komunikacie Grétar Már Garðarsson, manager ds. linii lotniczych oraz rozwoju nowych tras w Islavia.

„Air Canada jest wysoko cenionym partnerem i nie możemy się doczekać, aby nasze relacje rozwijały się w nadchodzących latach. Powrót linii Air Canada to wyraźny znak, że Islandia jest ekscytującym i popularnym kierunkiem.”