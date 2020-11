Polak skazany za próbę przemytu

We wrześniu na lotnisku w Keflaviku zatrzymano Polaka, który próbował przemycić do kraju heroinę oraz różnego rodzaju leki. Mężczyzna przyleciał na Islandię z Gdańska, a narkotyki znaleziono w jego bagażu, oraz w bieliźnie.

Sąd skazał Polaka na sześć miesięcy pozbawienia wolności, a werdykt został ogłoszony 18 listopada.

Mężczyzna miał przy sobie 77 gram heroiny, 140 gram leku Ketador vet, około 1500 tabletek Oxycontin, 40 sztuk tabletek Contalgin Uno, 20 sztuk plastrów Fentalyn Actavis, 335 sztuk tabletek Methylphenidate Sandoz, 10 tabletek z morfiną, 330 tabletek Rivotril i 168 tabletek Stesolid.

Prokurator uznał, że przemycane narkotyki i tabletki były przeznaczone do dystrybucji na terenie Islandii, w celach zarobkowych. W wyniku śledztwa stwierdzono, że mężczyzna nie posiadał pozwolenia na dopuszczenie leków do obrotu od Islandzkiej Agencji Leków, nie miał też żadnej recepty ani informacji od lekarza stwierdzającej wykorzystanie leków do celów medycznych.

W orzeczeniu Sądu Rejonowego w Reykjaviku stwierdzono, że mężczyzna jednoznacznie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Materiały sprowadził we współpracy z innym człowiekiem, który jest poszukiwany.

W latach 2011-2019 policja i celnicy przechwycili w kraju łącznie 38 gramów heroiny, czyli połowę z tego co znajdowało się w posiadaniu zatrzymanego mężczyzny.

Policja przypomina się, że heroina jest uzależniającym i bardzo niebezpiecznym narkotykiem, podobnie jak inne leki, które mężczyzna próbował przemycić. Przedawkowanie ich może być śmiertelne.

Sześć miesięcy pozbawienia wolności uznano za odpowiednią karę, ale mężczyzna przebywa w areszcie od 6 września. Wszystkie leki i narkotyki zostały skonfiskowane.