Zamknięto Hitt húsið, a pracownicy trafili na kwarantannę

Ponad trzydziestu pracowników Hitt húsið zostało poddanych kwarantannie po tym, jak w zeszły czwartek u jednego pracownika zdiagnozowano koronawirusa.

Placówka została natychmiast zamknięta, a zgodnie z informacjami podanymi przez ruv.is, w okresie kiedy nastąpiło zakażenie z budynku Hitt húsið nikt nie korzystał, ponieważ pracownicy mieli wolny tydzień.

Hitt húsið przeniósł swoją siedzibę na ulicę Rafstöðvarvegur, a wcześniej znajdował się w centrum Reykjaviku na ulicy Pósthússtræti.

Dyrektor Hitt húsið mówi, że trudno jest rozpocząć działalność placówki w zupełnie nowym miejscu i rozbudowywać ją w takiej sytuacji jaka zaistniała obecnie.

To wszystko jest trudne dla młodych ludzi, którzy korzystają z usług placówki, a w większości są to osoby niepełnosprawne uczęszczające do liceów. Jest to bardzo wrażliwa grupa, w którą najmocniej uderzy zamknięcie Hitt húsið.

Dla klientów placówki bardzo ważne jest utrzymanie rutyny, która obecnie okazuje się być poważnym wyzwaniem dla wszystkich, ponieważ Hitt húsið został tymczasowo zamknięty.