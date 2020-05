Epidemiolog przypomina o higienie i walce z wirusem

Zgodnie z najnowszymi danymi, w ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano w Islandii jedno nowe zakażenie Covid-19. Liczba zakażonych wynosi obecnie 4 osoby. Od początku wybuchu epidemii w kraju było łącznie 1803 zakażonych.

Osoba, u której zdiagnozowano koronawirus, nie była poddana kwarantannie. Jest to pierwsza infekcja u osoby nie poddanej wcześniej kwarantannie, którą wykryto w czasie ostatnich dwóch tygodni.

W szpitalu nie ma obecnie żadnych pacjentów z Covid-19, a do tej pory wyzdrowiało 1789 osób. Z drugiej strony liczba osób poddanych kwarantannie wzrosła już po raz drugi w ostatnich dniach z 727 do 828. W sumie kwarantannie poddanych było 20 132 osób i pobrano 57 628 próbek.

Z powodu Covid-19 w kraju zmarło 10 osób.

Od prawej główny epidemiolog Þórólfur Guðnason i szef policji z wydziału ochrony cywilnej Víðir Reynisson

W dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej koronawirusowi, brali udział główny epidemiolog Þórólfur Guðnason i szef policji z wydziału ochrony cywilnej Víðir Reynisson a gościem była Bjarnheiður Hallsdóttir prezes zarządu Stowarzyszenia Turystyki.

W czasie dzisiejszego spotkania epidemiolog wyraził swoje zaniepokojenie tym, że z powodu rozluźniania obostrzeń, mieszkańcy mogą zmienić swoje nawyki co do utrzymywania higieny i dezynfekcji rąk. Pomimo tego, że liczba zakażeń spada, każdy powinien pamiętać o częstym myciu i dezynfekowaniu rąk, szczególnie podczas spotkań.

Podczas konferencji epidemiolog odpowiedział na wiele pytań, w tym związanych z kwarantanną i nastawieniem Islandczyków.

Ludzie powinni stosować się do zasad obowiązujących podczas kwarantanny, tak jak to było w czasie kiedy było więcej zakażonych i na początku epidemii, komentował.

„Widać, że ludzie zaczynają zachowywać się trochę inaczej, nie uważają na siebie tak jak to było wcześniej” dodał Þórólfur.

Wszyscy musimy pamiętać o tym, że np. „należy kaszleć w łokieć a nie w ręce” mówił, dodając, że przestrzeganie tego jest bardzo ważne.

„Ludzie zaczynają się czuć rozluźnienie. Być może nie jest to takie niezwykłe, kiedy czują, że zagrożenie nie jest już tak duże jak było i wracają do starych przyzwyczajeń. Jednak musimy nadal trzymać się razem, przypominając sobie nawzajem o znaczeniu tych czynności oraz o pojedynczych infekcjach, ponieważ to jest ważne” dodał.

Þórólfur Guðnason Lögreglan

Rozumiem, że ludzie stają się niecierpliwi i chcą więcej wolności

Þórólfur powiedział, że spodziewa się wprowadzenia kolejnych rozluźnień, za około trzy tygodnie, czyli najprawdopodobniej około 15 czerwca. Mówi się o zwiększeniu liczby osób mogących się spotykać do 500. Jednak decyzja ta nie została jeszcze ostatecznie podjęta.

Epidemiolog uważa, że ​​organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń otrzymali bardzo jasne instrukcje na temat tego, jak powinny wyglądać festiwale tego lata. Latem w Islandii odbywają się duże imprezy, takie jak 17 czerwca, Þjóðhátíð na wyspach Vestmannaeyjar, Noc Kultury, Parada Równości i wiele innych.

„Myślę, że daliśmy wszystkim bardzo jasne wytyczne na temat tego, co to i jak powinno być zorganizowane i jak będzie to wyglądało. Myślę, że informacje są tak jasno podane, że już lepiej się nie da” powiedział Þórólfur.

„Rozumiem, że ludzie są bardzo niecierpliwi. Zwracam jednak uwagę, że posuwamy się do przodu znacznie szybciej niż sąsiednie narody, znacznie szybciej. Opieramy te działania na tym, że tak dobrze zbadaliśmy rozprzestrzeniającego się wirusa, iż ​​uważamy, że działania te są bezpieczne. Jednak prosimy ludzi, aby o tym pamiętali. Podobnie, jaki o tym jaki mamy cel. Dlaczego wprowadzamy zmiany w kilku krokach? Staramy się, aby epidemia się nie powtórzyła. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją” komentował.

Víðir Reynisson Lögreglan/Júlíus

Szef policji z wydziału ochrony cywilnej Víðir Reynisson, dodał na zakończenie: „wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że to lato nie będzie takie jak wcześniej. Tego lata zamierzamy tworzyć nowe tradycje i nowe wspomnienia. Wszyscy musimy postawić się w tej sytuacji, że tegoroczne lato będzie zupełnie inne niż te w przeszłości. Zróbmy z niego, nowe niezapomniane lato.”