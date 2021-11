Interwencja policji na pokładzie samolotu do Katowic

Wczoraj wieczorem obsługa samolotu należącego do lini lotniczych Wizz Air, który miał odlecieć do Katowic, wezwała policję, która usunęła z pokładu trzy osoby. Mężczyźni weszli do samolotu, pomimo tego, że odmówiono im wstępu.

Komendant policji z Suðurnes, Sigurgeir Sigmundsson, potwierdził, że mężczyźni zostali usunięci, a powodem było ich zachowanie.

„Obsługa samolotu odmówiła wejścia pasażerom na pokład z powodu ich zachowania. Jednak osoby te i tak weszły na pokład, w wyniku czego potrzebna była interwencja policji, która wyprowadziła mężczyzn z samolotu” powiedział Sigurgeir.

Dodał także, że linie lotnicze nie podjęły dalszych kroków prawnych i nie będą pozywać pasażerów.

Według informacji na stronie Isavii, planowany odlot miał być wieczorem o 18:50, ale samolot wystartował o 19:27. Można przypuszczać, że opóźnienie jest związane z działaniami podjętymi przez mężczyzn i późniejszą akcją policji.