Otwarto drogę do Landmannalaugar

Zarząd Dróg/ Vegagerðin otworzył dziś drogę do Landmannalaugar prowadzącą przy elektrowni Sigölduvirkjun.

Możliwe jest, że trasa Landmannaleið zostanie otwarta dla jeepów już w weekend, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Magnúsa Ingi Jónssona, z obsługi ruchu drogowego w Vegagerðin.

Nowa mapa górskich tras opublikowana dziś rano przez Zarząd Dróg/ Vegagerðin, pokazuje obszary górskie, gdzie jazda jest nadal zabroniona.

Vegagerðin

Pierwszą górską trasą otwartą w tym roku była prowadząca z południa na północ trasa Kjalvegur, która była przejezdna od 10 czerwca. Później od 13 czerwca oddano do użytku Kaldadalsvegur.

Na otwarcie trasy Sprengisandur, nadal trzeba będzie czekać najprawdopodobnie do końca miesiąca, mówi Magnús Ingi. Powodem jest duża ilość śniegu, który nadal tam się znajduje.

Sprengisandur vísir/vilhelm

Nadal nieprzejezdne są obie trasy Fjallabaksleið. Otwarto jednak część Fjallabaksleið na północ od Skaftártunga, aż do Eldgjá. Jednak na otwarcie drogi między Landmannalaugar i Eldgjár trzeba będzie poczekać co najmniej trzy tygodnie, ponieważ most nad Jökulgilskvísl jest uszkodzony.

Dużo śniegu nadal zalega na trasie Mælisfellssandur, a Fjallabaksleið syðri nie zostanie otwarta przed końcem miesiąca. Oczekuje się jednak, że Emstruleið z Fljótshlíð, droga F261, będzie dostępna w ten weekend.

W Skaftárhreppur otwarto Lakaleið do Fagrafoss i jest nadzieja, że ​​trasa do Lakagígar zostanie otwarta po weekendzie.