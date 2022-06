Przemytniczka skazana na 15 miesięcy pozbawienia wolności

Sąd Rejonowy Reykjaness, skazał kobietę próbującą przemycić kokainę, na 15 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 1,6 mln koron. Oskarżona próbowała przemycić ponad kilogram kokainy, która była przeznaczona do dystrybucji w Islandii.

Kobieta przyleciała na Islandię z Paryża, 25 kwietnia i próbowała przemycić narkotyki wewnątrz swojego ciała.

Jak informuje policja kokaina, którą przemycała była bardzo silna o stężeniu 65 do 73 procent, co odpowiada 73 do 82 procent chlorku kokainy.

Przed sądem kobieta przyznała się do popełnienia przestępstwa. Oskarżona wcześniej nie była notowana przez policję, ani nie była skazana za działalność przestępczą.

Jak wynika ze śledztwa, nie była ona właścicielem narkotyków, a jedynie je przemycała.

Kobieta została skazana na 15 miesięcy pozbawienia wolności i będzie musiała pokryć koszty sądowe w wysokości 1,6 mln koron. Oskarżona jest w areszcie od 25 kwietnia.