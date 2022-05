Gugusar er átján ára tónlistarkona sem hefur samið sína tónlist sjálf síðan hún var 13 ára gömul. Hún gaf út fyrstu plötuna sína Listen To This Twice árið 2020 og hefur verið að vinna í næstu plötu síðan.

Nú var að koma út lagið Annar séns sem er dans-popp lag sem fjallar um það hvernig fólk leyfir öðrum að koma illa fram við sig því það þykir svo vænt um það. Að geta ekki sleppt manneskjum sem manni þykir vænt um þótt að við erum meðvitum um að það er ekki endilega að koma vel fram og svo gefa henni alltaf annan séns. Þetta er nýr single af komandi plötu sem ég stefni á að gefa út í lok sumars. Þessi grein birtist fyrst á Albumm.is. Albumm var stofnaður árið 2014 og fjallar um íslenska tónlist og menningu frá öllum hliðum. Hægt er að hafa samband í albumm@albumm.is.