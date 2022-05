Indie hetjurnar í BSÍ sprengja þakið af SIRKUS

Þau reyna að taka sjálf sig ekki of hátíðlega og eru óhrædd við að gera og vera alveg nákvæmlega eins og þeim sýnist. Þau elska að spila á tónleikum og gefa út tónlist sína á eigin vegum, með hjálp frá frábæru vinum sínum hjá Why Not? Plötum, post-dreifingu og tomatenplanten (Berlín).

Fyrir ári síðan kom fyrsta breiðskífan þeirra út ‘Stundum þunglynd … en alltaf andfasísk’ en hún vakti verðskuldaða athygli bæði hérlendis sem og erlendis. Og nú einu ári, nokkrum tónleikaferðalögum og örfáum æfingum síðar hafa þau gefið út litlu rafrænu smáskífuna Relax, blabla og tónlistarmyndband við lagið Jelly Belly í leikstjórn Uglu Hauksdóttur.

BSÍ kemur fram á SIRKUS (lækjargötu) á morgun, fimmtudag kl: 21:00. Það má svo sannarlega bústa við miklu fjöri enda er sveitin á hraðri uppleið og er bara tímaspursmál hvenær hún nær heimsyfirráðum! King Lucky (Lucky Records) aka. Ingvar Geirsson ætlar svo að klára kvöldið með ljúfum jazz, funk, soul vínyl setti frá kl. 22.00 – 1.00.