Undir áhrifum frá græðgi Pútíns

We Steal From Ourselves er önnur smáskífan sem Foreign Monkeys senda frá sér á árinu 2022.

Lagið, sem kom út á helstu streymisveitum föstudaginn 6. Maí var hljóðritað í Álsey, einni úteyjar Vestmannaeyja sumarið 2020. Textinn er undir áhrifum af því að hafa hlustað á hlaðvarp Gavin Eslers, The Big Steal sem fjallar um arðrán Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta gegn rússnesku þjóðinni sem hefur sennilega gert hann að ríkasta manni veraldar. Myndband við lagið kemur út síðar í mánuðinum en það er tekið upp á krossarabrautin á nýja hrauninu í Vestmannaeyjum og skartar paradísin Vestmannaeyjar sínu fegursta í myndbandinu. Þessi grein birtist fyrst á Albumm.is. Albumm var stofnaður árið 2014 og fjallar um íslenska tónlist og menningu frá öllum hliðum. Hægt er að hafa samband í albumm@albumm.is.