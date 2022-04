Mánudagsplaylisti Ísaks Morris

Tónlistarmaðurinn Ísak Morris hefur komið víða við og er á blússandi siglingu um þessar mundir. Fyrir skömmu sendi hann frá sér lagið You Light Up The Sky sem hefur fengið frábærar viðtökur.

Lagið mun vera á komandi plötu kappanns en lagið er Um er popplag með sterkum áhrifum frá níunda áratugnum. Ísak segist vera spenntur fyrir sumrinu og að hann trúi því að bjartir tímar séu framundan. Það er fátt sem ísak þykir mikilvægara en þegar valinn er mánudags tónlist. Í henni leynist mikil sál og góður taktur, en samt þarf hún að vera frekar lágstemmd. „Þessi playlisti er með þeim betri sem ég hef gert, ég mæli eindregið með að fólk hafi þennan playlista í bakgrunni yfir daginn til að koma sér í gang og setja tóninn fyrir vikunna" – segir Ísak Morris. Ísak massar Mánudagsplaylistann að þessu sinni og er hann vel þéttur. Það er ekkert annað í stöðunni en að skella á play, hækka vel í græjunum og þjóta í gegnum .þennan yndislega dag!