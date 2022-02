Islandia protestuje przeciwko wojnie na Ukrainie

Wczoraj w Reykjaviku odbył się kolejny protest przeciwko wojnie na Ukrainie. Setki osób zgromadziły się naprzeciw Ambasady Rosji, na ulicy Túngata w centrum Reykjaviku. Wygląda na to, że protesty będą prawdopodobnie trwały do zakończenia inwazji na Ukrainę.

Komitet ds. Uchodźców, prowadzi dyskusje dotyczące tego ilu uchodźców zostanie przyjętych przez Islandię. Rząd Islandii podjął już działania przeciwko rządowi rosyjskiemu.

Wczoraj minister spraw zagranicznych Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ogłosiła, że Islandia zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskiego ruchu lotniczego.

Ponadto premier Katrín Jakobsdóttir zapowiedziała, że ​​Islandia nie będzie wydawać wiz dla rosyjskich dyplomatów, biznesmenów, parlamentarzystów i innych przedstawicieli rządu na wjazd na Islandię. Z zakazu wjazdu zwolnieni są zwykli obywatele Rosji. Þórdís dodała, że wkrótce może pojawić się więcej ograniczeń.

Chociaż nie podjęto jeszcze decyzji, kiedy i ilu uchodźców z Ukrainy przyjmie Islandia, Þórdís powiedziała, że obecnie jest presja na to, aby działać szybko, więc prawdopodobnie można się spodziewać decyzji w nadchodzących dniach.

Islandzka sieć telefonii Vodafone zaoferowała bezpłatne połączenia z Ukrainą. Po tym jak ta wiadomość się pojawiła w sieci, kolejna firma Hringdu zaoferowała darmowe połączenia do 15 marca i obowiązują one od 22 lutego. W ślad za tymi firmami poszła sieć Nova. Firma ogłosiła bezpłatne połączenia z Ukrainą przez cały marzec. Do tej akcji dołączył się również Síminn i jej oferta działa z mocą wsteczną od 1 lutego.