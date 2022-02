Sólveig Anna ponownie wybrana na prezesa Efling

W wyborach zarządu związków zawodowych Efling, które zakończyły się we wtorek wieczorem, wygrała Sólveig Anna Jónsdóttir. W związku z tym po raz drugi zostanie ona przewodniczącą związku zawodowego. W październiku ubiegłego roku po ogłoszeniu votum nieufności przez personel związków, Sólveig Anna zrezygnowała z pełnienia obowiązków przewodniczącej.

W wyborach brały udział trzy listy: lista A - z Ólöf Helgą Adolfsdóttir jako przewodniczącą, lista B - na czele z Sólveig Anną Jónsdóttir oraz lista C - na czele, której był Guðmundur Jónatan Baldursson.

Przekazanie stanowiska Sólveig Annie odbędzie się po walnym zgromadzeniu związków i wówczas zastąpi ona Agnieszkę Ewę Ziółkowską, która pełni teraz obowiązki przewodniczącej.

Lista A otrzymała 37 proc głosów, lista C - 8 proc. Jak wynika z informacji podanych przez związek. Na liście wyborców było 25 842, ale głosowało 3900. Frekwencja wyniosła 15,09 proc. Według informacji podanych przez przedstawicieli listy B, frekwencja była znacznie wyższa niż w wyborach do zarządu w 2018 roku, które były pierwszymi tego typu wyborami w Efling.

Ólöf Helga i reprezentanci list A Vísir/Árni

Rozczarowana, ale szanuje wybór członków związku

Ólöf Helga powiedziała w rozmowie z Vísir, że jest rozczarowana wynikami, ale oczywiście szanuje wolę członków. Wierzy, że z konfliktów do jakich doszło w ostatnich tygodniach w szeregach związków Efling można wyciągnąć wnioski. Mówi również, że ważne jest, aby członkowie okazali zarządowi Efling większą powściągliwość.

Na liście B, z Anną Sólveigą byli: Innocentia F. Friðgeirsson, kucharka w Landspítali, technik Ísak Jónsson, nauczycielka w przedszkolu Guðbjörg María Jósepsdóttir, Kolbrún Valvesdóttir, opiekunka domowa pracująca dla Miasta, Michael Bragi Whalley, nauczyciel przedszkola w domu opieki, Olga Leonsdóttir pracownik domu opieki i Sæþór Benjamín Randalsson pracownik domu dziecka.

Wszyscy zajmą miejsca w zarządzie związków Efling. Audytorami będą Barbara Sawka i Magnús Freyr Magnússon. Zmiennikiem będzie Valtýr Björn Thors.

Nienawiść w kampanii wyborczej

W swoim przemówieniu Sólveig Anna powiedziała, że nigdy nie była świadkiem tak zawistnej kampanii wyborczej i mówiąc to zwróciła się do swoich przeciwników.

„Udało nam się i wygraliśmy te wybory. Chcę abyśmy teraz poświęcili trochę czasu na to aby zaakceptować to co się wydarzyło, po tym horrorze, który miał miejsce. Udało nam się uzyskać aprobatę członków związków Efling, którzy poparli naszą listę i mamy prawo do prowadzenia walki o sprawiedliwość ekonomiczną nisko zarabiających robotników i pracowników z okręgu stołecznego” powiedziała z radością Sólveig Anna.