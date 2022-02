Wymarzona podróż na Islandię zakończyła się tragedią

Holenderski projektant mody Tim Alings, będący wśród osób, które zginęły w tragicznym wypadku samolotu marzył o podróży do Islandii i miał ją wpisaną na szczyt listy swoich życzeń.

Belgijski podróżnik Nicola Bellavia, jeszcze przed startem samolotu, rozmawiał przez telefon ze swoją partnerką, która została w domu.

Informacje te podają zagraniczne media, które piszą o śmiertelnym wypadku, w którym zginęli pilot Haraldur Diego, gwiazda YouTube Josh Neumann, Tim Alings i Nicola Bellavia.

Brat Tima rozmawiał z holenderskimi mediami AD i przyznał, że cała grupa była bardzo podekscytowana wyjazdem na Islandię. Powodem ich wizyty była kampania reklamowa belgijskiej linii odzieżowej.

„To jest bardzo smutne, że tak to się skończyło” komentował brat Tima.

Dziennikarze rozmawiali także z dziewczyną Tima Alings, która powiedziała, że wycieczka na Islandię była na szczycie jego listy życzeń „do zrobienia” i przeżycia.

Rodzina Holendra, która jest obecnie na Islandii, wyraziła swoją wdzięczność za wszelką pomoc jaką otrzymują ze strony Islandczyków.

Brat tragicznie zmarłego powiedział „Wszyscy są cudowni. Cały czas jesteśmy informowani o tym co się dzieje i to pomaga nam wszystkim.”

Dziennikarze holenderskich mediów HLN, rozmawiali z partnerką Nicoli Bellavia, który był poszukiwaczem przygód i spadochroniarzem.

„Rozmawiałam z Nicolą przez telefon na krótko przed fatalnym startem” powiedziała, dodając, że Nicola był bardzo szczęśliwy.

Zagraniczne media relacjonują wypadek, także z powodu śmierci gwiazdy YouTube Josha Neumanna. W oświadczeniu, które wydała rodzina, napisano, że chociaż Josh był młody, na co dzień żył pełnią życia. Był wielkim poszukiwaczem przygód, wierzył w dobro na świecie i w to, że każdy może przyczynić się do tego aby uczynić go lepszym.