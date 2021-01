Kolejna ewakuacja mieszkańców w Seyðisfjörður

Zapowiadane przez meteorologów intensywne opady deszczu, doprowadziły do kolejnej ewakuacji części mieszkańców Seyðisfjörður. Szef policji z wschodniej Islandii w porozumieniu z krajowym komisarzem policji i Biurem Meteorologicznym, podjął decyzję o ewakuacji części miasta z powodu prognozy przewidującej poważne opady deszczu. Ewakuacja rozpoczęła się około godziny 18 i ma zostać zakończona około godziny 22:00.

Dziś i jutro prognozy pogody przewidują znaczne opady deszczu, które będą nasilały się w nocy, z tego powodu służby specjalne monitorują zbocza góry w okolicy miasteczka. Pomimo tego, że obecnie podłoże jest stabilniejsze, to z powodu zwiększonych opadów zadecydowano, że budynki mieszkalne będące na obrzeżach góry zostaną ewakuowane.

Ewakuacją objęto wszystkie domy na Botnahlíð, oraz Múlavegur 37, Baugsvegur 5 i Austurvegur 36, 38a, 40b, 42, 44, 44b, 46, 46b, 48, 50, 52, 54 i 56.

Ewakuacja została wprowadzona jako środek ostrożności ze względu na niepewność co do stabilności zboczy Botnabrún po tym jak w grudniu zeszły osuwiska błotne, które zniszczyły budynki mieszkalne. Obecnie nie ma pewności co do tego, jak warstwy ziemi zareagują na intensywne opady. W komunikacie stwierdzono, że ewakuacja w Seyðisfjörður będzie przeprowadzana etapami.

Trwająca już ewakuacja będzie kontynuowana do czasu, aż ewakuowani będą wszyscy mieszkańcy i będzie obowiązywać do niedzieli rano, kiedy sytuacja zostanie ponownie oceniona.

Mieszkańcy poproszeni o ewakuację swoich domów mają przybyć do punktu pierwszej pomocy w Herðubreið, jeśli potrzebują mieszkania, transportu do Egilsstaðir lub czegoś innego. Mieszkańcy proszeni są o kontaktowanie się z punktem pomocy pod numerem 1717, jeśli sami znaleźli sobie nocleg na czas ewakuacji, jeśli wyjeżdżają z miasta lub przenoszą się do innego budynku w Seyðisfjörður.

Każdy z mieszkańców musi się zarejestrować, gdy tylko opuści swoje mieszkanie i dom.

W razie potrzeby przez cały weekend otwarte w mieście będzie centrum pierwszej pomocy. Punkt informacyjny Agencji Ochrony Ludności będzie otwarty w przyszłym tygodniu w Herðubreið, w Seyðisfjörður.