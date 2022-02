Charlie Puth er mættur á íslenska listann

Lagið var kynnt inn sem líklegt til vinsælda á íslenska listanum á FM957 í síðustu viku og er nú mætt í níunda sætið fyrstu vikuna sína á lista. Puth er fæddur árið 1991 og sló upphaflega í gegn árið 2015 með laginu See You Again. Þar syngur hann ásamt rapparanum Wiz Kalifa en lagið var þemalag kvikmyndarinnar Furious7 og sérstaklega tileinkað minningu leikarans Paul Walker.

Síðan þá hefur margt vatn runnið til sjávar og Puth bæði gefið út sóló plötur og samið hin ýmsu lög fyrir listamenn á borð við Zara Larsson, Ava Max og Pitbull.

Puth er í góðum félagsskap á íslenska listanum þessa vikuna þar sem nóg var af nýjum og ferskum lögum. Má þar nefna að Meduza og Hozier skipa fjórtánda sætið með hinu glænýja og grípandi lagi Tell It To My Heart. Fireboy DML og Ed Sheeran mynda einnig frábært dúó og sitja í ellefta sæti með nýja lagið Peru.

Júlí Heiðar er kominn upp í annað sæti með lagið Ástin Heldur Vöku en lagið hefur svo sannarlega blómstrað á íslenska listanum á undanförnum vikum. Ungstirnið GAYLE situr svo aftur í fyrsta sæti með TikTok smellinn abcdefu, sem er eitt vinsælasta lag alheimsins um þessar mundir.

