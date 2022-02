„Það eru engar reglur í tónlistinni sem við gerum“

Nú er komið að því að velja lag ársins fyrir Hlustendaverðlaunin 2022 sem fara fram 19. mars næstkomandi. Útvarpsstöðvarnar FM957, Bylgjan og X 977 standa saman að þessari verðlaunahátíð og í flokknum Lag Ársins koma sjö lög til greina. Lífið á Vísi setti sig í samband við tónlistarfólkið á bak við þessa hittara og fékk að heyra söguna á bak við lagið.



Næsta lag sem við kynnum til leiks er lagið FLÝG UPP af plötunni ANDI, LÍF, HJARTA, SÁL og blaðamaður fékk Aron Can til að svara nokkrum spurningum.

Hvernig kviknaði hugmyndin að laginu og hvaðan kom innblásturinn?



Aron Can: Ég og Þormóður, pródúser, vorum í stúdíóinu á góðu föstudags eða laugardagskvöldi þegar við gerðum lagið FLÝG UPP. Eins og með flest lög sem ég geri þá leyfi ég þeim bara að gerast og er ekki að pæla of mikið í einhverri ákveðinni hugmynd, fyrr en það er síðan allt í einu komið hálft lag niður á blað og ég átta mig sjálfur á því um hvað ég er að skrifa. Ég held það hafi eitthvað að gera með undirmeðvitundina - ég leyfi henni að taka alveg yfir og vinn síðan meðvitað út frá þeim grunni sem er orðinn til.



Hvernig gekk ferlið og hvernig varð lagið að veruleika?



Aron Can: Lagið varð til á einu kvöldi en við ákváðum í miðju lagi að breyta því alveg og fara í algjört partý sem lýsir ferlinu frekar vel á þessu lagi. Það eru engar reglur í tónlist, allavega ekki í tónlistinni sem við gerum, og ef okkur langar að breyta laginu algjörlega á annarri mínútu þá gerum við það bara og engar spurningar spurðar.

Áttir þú von á því að lagið myndi ná svona vel til hlustenda?



Aron Can: Satt að segja þá átti ég von á því að lagið myndi ná vel til hlustenda. Ég hafði ekki hugmynd um að lagið yrði SVONA stórt en ég veit ekki alveg hvernig eða af hverju, en ég fann á mér að fólk myndi fíla þetta lag jafn mikið og ég sjálfur.

