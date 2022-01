Daníel Leó í pólsku úrvalsdeildina

🆕 Daniel Gretarsson nowym zawodnikiem WKS-u! ✅



Reprezentant Islandii przeniósł się do Śląska na zasadzie transferu gotówkowego z angielskiego @BlackpoolFC i podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2025 roku ✍



Witamy we Wrocławiu, Daniel! 👋