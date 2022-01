Kristín Dís til Danmerkur

Islandsk forstærkning til Brøndby IF



Den 22-årige islandske forsvarsspiller, Kristin Dis Árnadóttir, er ny spiller i Brøndby IF. Hun er hentet i klubben Breidablik i hjemlandet.



Byd stort velkommen til Kristin, og læs alt om vores nye signing her 👇 https://t.co/OpXKYwq3Kh pic.twitter.com/vAJM93NBqe