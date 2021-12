Aðalleikonurnar úr Sex and the City lýsa yfir stuðningi við meinta þolendur Noth

Chris Noth er þekktastur fyrir að leika Herra Stóran í Sex and the City.

Aðalleikonurnar í Sex and the City og framhaldsþáttunum And Just Like That hafa birt yfirlýsingu á Twitter þar sem þær segjast afar daprar vegna ásakana á hendur meðleikara þeirra, Chris Noth, um meint kynferðisbrot.