Lag frá 2017 stefnir í að verða eitt stærsta partýlag ársins

Tónlistar tímavélin er orðin að föstum lið og í þetta skipti skoðuðum við hvaða lag sat á toppnum árið 2016 og hvaða dans lag var heitast árið 2011.

Mannequin Challenge trendið hafði mikil áhrif

Rae Sremmurd og Gucci Mayne áttu vinsælasta lag þessarar viku fyrir fimm árum síðan en það er lagið Black Beatles - sem sló hvað mest í gegn á samfélagsmiðlum í tengslum við hið svokallaða Mannequin Challenge eða myndastyttu áskoruninni. Slík áskorun fól í sér að fólk þurfti að vera grafkyrrt og láta eins og gína og var þetta fjör tekið upp á myndband. Já, samfélagsmiðla trendin eru fjölbreytt og áhugaverð en undirrituð telur þó að þetta trend hafi án efa haft áhrif á velgengni lagsins.

Eins og sjá má á myndbandinu fyrir neðan voru nemendur í Maple Ridge Secondary School meðal þeirra sem hafa tekið þátt í myndastyttu áskoruninni svokölluðu.

Ef við lítum svo til ársins 2011, ár danstónlistarinnar, er augljóst hljómsveitin LMFAO var ein sú allra heitasta. Dans smellirnir komu hver á fætur öðrum frá stuðboltunum í LMFAO og fyrir tíu árum var það lag þeirra Sexy and I Know It sem trónaði á toppum danslagalista heimsins. Lesendur velta margir hverjir eflaust fyrir sér hvað í ósköpunum hafi orðið að LMFAO þar sem þeir slitu samstarfi sínu árið 2012 og má eiginlega segja að þeir hafi hætt á toppnum.

Munum við einhvern tíma fá comeback frá þessum danstrylltu popp piltum?

Íslenskt og áhugavert

Ég ákvað svo að bæta við glænýjum lið sem ber nafnið Íslenskt og áhugavert og mun láta sjá sig við og við á íslenska listanum. Þar kafa ég inn í íslenskt tónlistarlíf, rannsaka áhugaverðar hljómsveitir og tónlistarfólk og deili með ykkur einu spennandi lagi. Í þetta skipti varð hljómsveitin Inspector Spacetime fyrir valinu sem er íslenskt dans-band sem er að gera skemmtilega og öðruvísi hluti í tónlist.

Hljómsveitin hefur verið starfrækt frá því í fyrra en í janúar á þessu ári gáfu þau út plötu sem er skírð eftir hljómsveitinni og hefur að geyma dans smelli á borð við lagið Dansa og Bánsa. Föstudaginn 19. nóvember sendu þau svo frá sér smáskífuna Bára inn á Spotify og aðrar streymisveitur og er hér á ferðinni stuð lag sem er gert til að dansa við. Inspector Spacetime var gífurlega vinsæl á menntaskólaböllum í haust og hefur undirrituð sjaldan séð tónlistarfólk mynda jafn mikla stemningu á dansgólfinu. Þið getið hlustað á Inspector Spacetime hér.

Áströlsk hljómsveit slær í gegn

Elektró-hljómsveitin Shouse vekur athygli margra og heldur áfram að klífa listann en lagið þeirra Love Tonight situr nú í 4. sæti og hækkar sig um þrjú sæti á milli vikna. Þetta grípandi lag er búið að vera að gera allt vitlaust víðs vegar um heiminn að undanförnu en athyglisvert er að lagið kom upprunalega út árið 2017.

Vinsældir þess jukust svo til muna á þessu ári eftir að stórstjarnan David Guetta ákvað að remixa lagið. Út frá því fóru notendur samfélagsmiðla forritsins TikTok að nota lagið í hin ýmsu dansmyndbönd og lagið varð að hittara. Það er því greinilegt að það er aldrei of seint að blómstra og oft getur borgað sig að vera þolinmóður í þessum síbreytilega samfélagsmiðla heimi.

Hér má svo líta á listann, sem var í heild sinni fjölbreyttur með nóg af hressum lögum sem koma okkur í laugardags gírinn, hvort sem fólk er að undirbúa sig fyrir viðburðaríkt kvöld eða bara í danspartýi heima fyrir!