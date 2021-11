Zakazano importu psa rasy hybrydowej

Ministerstwo Przemysłu i Innowacji potwierdziło decyzję podjętą przez MAST i pies, którego import został wstrzymany to rasa American Staffordshire Terrier.

Urząd zakazał sprowadzenia psa ze względu na to, że jest to rasa bardzo trudna do odróżnienia od innych zakazanych ras, którymi są: Pit Bull Terrier lub Staffordshire Bull Terrier. Przyczyny zakazu importu tych ras dotyczą również mieszanki rasy American Staffordshire Terrier.

Właściciel psa powiedział, że odmowa jest dla niego bardzo trudna. Dodał także, że Urząd ds. Żywności i Weterynarii mógł odstąpić od tego zakazu i zezwolić na sprowadzenie psa. Wcześniej już się taka sytuacja wydarzyła i urząd zezwolił na import psa rasy Bulterier Angielski.

Jednak Ministerstwo Przemysłu i Innowacji potwierdziło decyzję podjętą przez MAST i odniosło się m.in. do uwag jakie przedstawił ten urząd. Ministerstwo uznało również, że możliwe niebezpieczeństwo może wynikać z importu psa rasy hybrydowej ze względu na podobieństwo do tych, które już znajdują się na liście ras zakazanych w tym kraju. Orzeczenie w języku islandzkim można przeczytać tutaj.